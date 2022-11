Charlotte hatte es ganz eilig ...

Daniela Hanich war mit ihrem Freund Bernd Aigner in Klagenfurt beim EFL-Footballfinale, als am Weg zurück plötzlich die Wehen einsetzten. Schnell war klar: Bis ins Krankenhaus Klosterneuburg, wo die Geburt eigentlich geplant war, würde sich das nicht mehr ausgehen. Also gab’s einen Not-Stopp beim Autobahnparkplatz Aspang/Zöbern (Neunkirchen).

Die glücklichen Eltern Daniela Hanich und Bernd Aigner mit ihrer Tochter Charlotte. Foto: privat

„Mein Freund hat dann die ganze Zeit mit der Rettungsleitstelle telefoniert und gleichzeitig versucht, mich zu beruhigen“, erinnert sich Daniela, „trotzdem war ich erleichtert, als ich das Blaulicht gesehen habe und kurz darauf in zwei freundliche Gesichter vom Rettungsdienst geblickt habe.“

Mit Vollgas ging es dann weiter ins Wiener Neustädter Spital, wo Töchterchen Charlotte per Notkaiserschnitt das Licht der Welt erblickte. „Alles ist gut gegangen, ich möchte mich ganz herzlich beim Rettungsdienst und beim Krankenhauspersonal bedanken“, so die junge Mutter im NÖN-Gespräch.

