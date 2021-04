Der Pensionist war laut Exekutive Donnerstagfrüh an einer Kreuzung in St. Andrä-Wördern am Steuer eines Fahrzeuges zusammengesackt. Als Grund wurde ein medizinischer Notfall genannt.

Privatpersonen, Mitglieder des Roten Kreuzes und ein Polizeisanitäter setzten erfolgreich Reanimationsmaßnahmen. Der Mann wurde schließlich in das Universitätsklinikum Tulln gebracht.