Gegenüber der Avanti-Tankstelle an der Tullnerstraße entstehen bis November neue Wohnungseinheiten von „Junges Wohnen“. Einige Anrainer beschwerten sich allerdings kürzlich, nachdem die Carboard-Wände des Parkplatzes aufgestellt wurden.

Die Betonwände der Autostellplätze grenzen nämlich sehr knapp an das nächste Grundstück mit Reihenhäusern an. Einigen von ihnen, besonders denjenigen, die weiter von der Hauptstraße entfernt liegen, nehmen diese Wände möglicherweise die Morgensonne weg. Silvia Mayer, eine Anrainerin, sagt dazu: „Das ist schon sehr verwegen. So ein Konstrukt hab‘ ich noch nie gesehen.“ Wenn man die Wände etwas zurückversetzt hätte, würde man sich auch nicht so eingeengt fühlen. Dann wäre sich möglicherweise ein Grünstreifen zwischen Gehweg und Carboards ausgegangen. Außerdem ist die Einfahrtstraße zu den Stellplätzen einspurig, somit könnte es sich besonders in der Früh stauen, weswegen Mayer eine höhere Abgas-Belastung für Anrainer befürchtet.

Der Grund gehört der Gemeinde und wird von der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) bebaut.

Bürgermeister Maximilian Titz erklärt dazu: „Es ist nach der Bauordnung geplant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas nicht passt.“ Nichtsdestotrotz meint er: „Wichtig ist, dass sie (die Anrainer, Anm.) den Weg gehen und sagen ,das passt so nicht‘. Dann können wir uns an die Baufirma wenden und das überprüfen.“