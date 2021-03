Zum 15-jährigen Jubiläum veranstaltete der Biosphärenpark Wienerwald (BPWW) einen Wettbewerb, bei dem insgesamt 15 Projekte mit einem Startkapital von 3.000 Euro gefördert wurden.

Diese unterstrichen laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky deutlich, wie vielfältig und wertvoll der Wienerwald für die Bundeshauptstadt Wien und das Land Niederösterreich ist. „Er ist grüne Lunge, Heimat vieler geschützter Arten, Naherholungsraum für die Bevölkerung und Arbeitsplatz für unsere Bauern“, sind sich die beiden Politiker einig.

Vor dem Gemeindeamt in St. Andrä-Wördern wurden die vier Projekte aus der Gegend im kleinen Rahmen ausgezeichnet. So will der ortsansässige Verein Dorfplatz etwa (Streu-)Obst und Gemüse aus dem Wienerwald besser nützen. KLAR (Klimawandelanpassungsregion), der Zusammenschluss von fünf Gemeinden aus dem Tullnerfeld, möchte eine „Heubörse“ in der Region etablieren.

Die Freiwillige Umwelterhaltung und –Rettung (FUER) Königstetten setzt sich in ihrem Projekt dafür ein, dass der bestehende Bienenpfad in die „Königstetter Vogelrunde“ umgewandelt wird.

Das letzte der vier gewinnenden Projekte aus der Gegend kommt aus Klosterneuburg. Hier verfolgt der Naturschutzbund NÖ (Ortsgruppe Klosterneuburg) das Ziel, die Lesesteinriegel in der Weinbaulandschaft Klosterneuburgs zu pflegen und zu erhalten.

Sinn des Wettbewerbs war es, Gemeinschaftsinitiativen aus dem Biosphärenpark Wienerwald zu unterstützen und die Idee des Biosphärenparks zusammen voranzutreiben.