Debatte um Abfallsammelzentrum: Warum nicht umbauen?

„Nur weil mein Haus zu klein ist, baue ich kein neues, zuerst räume ich auf und überlege anzubauen“ – so drückt es Thomas Karas-Räuber überspitzt aus. Der Anlass für seinen Unmut: das neue Abfallsammelzentrum, das auf der ehemaligen Karner-Deponie vorgesehen ist. Karas-Räuber hat bereits eine Petition gegen den Bau und die folgende Versiegelung gestartet, die NÖN hat berichtet:

St. Andrä-Wördern Versiegelung im Visier der Bürger

Jetzt legt er nach: „Es ist schade, dass solche Projekte immer erst kurz vor der Abstimmung an die Öffentlichkeit gelangen und die Bürger in keiner Weise eingebunden werden. Erst durch Artikel in der NÖN erfährt man, wie der Bürgermeister dazu steht.“ Und außerdem kritisiert er, dass überhaupt ein neuer Standort angedacht ist: „Einer Erweiterung des jetzigen Müllplatzes steht wenig im Weg.“

Ist das wirklich so? Ein klares Nein kommt von Bürgermeister Maximilian Titz: „Der Platz ist um ein Drittel zu klein für das neue Konzept.“ Lediglich 5.000 m² misst das jetzige Sammelzentrum, rechnet Titz vor.

Das neue Areal, das bereits im Besitz der Gemeinde ist, hat 13.800 m². Verbaut werden dürfen rund 7.000 m². Die seien notwendig für Automatisierung und längere Öffnungszeiten: „Wir müssen Rampen bauen, wo man mit Autos rauffahren und den Müll von oben runterwerfen kann“, erklärt Titz.

In Grafenwörth, dem ersten bereits verwirklichten Projekt des Abfallverbands, „funktioniert das blendend!“, betont der Bürgermeister, der abermals die Problematik am Status quo hervorhebt: „Was sich da am Samstag abspielt: Geschrei, Streitereien, manchmal fliegen die Watsch’n und die Polizei muss kommen. Das könnten wir uns ersparen.“

Eine weitere Ersparnis: die Kosten. Denn die würde künftig der Abfallverband und nicht die Gemeinde tragen. Titz ist überzeugt vom Projekt: „Das bringt der Bevölkerung Erleichterungen.“ -Wagner-

