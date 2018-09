Die Informatik-Mittelschule St. Andrä-Wördern ist eine jener modernen Bildungseinrichtungen, die zeitgemäßen Unterricht unter Einsatz digitaler Medien im Schulalltag anbietet. Als solche gehört sie dem Kreis der vom Bundesministerium ausgezeichneten eEducation Austria - Expert Schulen an.

„Digitale Bildung für alle“, lautet der dazugehörige Slogan. Was nicht jeder weiß: in der seit 2017 an der Schule bestehenden „Tablet-Klasse“ müssen Eltern für das vom Schüler zu verwendende Tablet etwa 1.000 Euro hinblättern.

„Wenn sich eine Familie das nicht leisten kann, hat der Schüler Pech gehabt, und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als in die normale Klasse zu gehen“, kritisiert eine Mutter. Ihr Wunsch: „Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, in diese Klasse zu gehen, egal ob reich oder arm.“ Auch Ratenzahlungen seien für Alleinerziehende und Familien mit geringem Einkommen nicht immer tragbar.

Schulleiterin Christl Nagl-Eder hält die Diskussion für überflüssig: „Man muss die Tablet-Klasse nicht besuchen, denn das Bildungsangebot ist in allen Klassen dasselbe.“ Der einzige Unterschied bestünde darin, dass den Kindern der Tablet-Klasse sowohl im Unterricht, als auch zu Hause, das eigene Tablet zur Verfügung stünden, während die Schüler der anderen Klassen in den Computerräumen arbeiten. „Die Finanzierung eines teuren Tablets für jeden, der Bedarf hat? Unmöglich, da muss man schon realistisch sein“, winkt die Direktorin ab. Auch der Elternverein könne das nicht tragen.

Welche technischen Argumente die Anschaffung eines hochpreisiges Geräts (2017: MS Surface Book) begründen - diese Frage blieb (noch) offen.

Die Auswahl sei in jedem Fall eine gemeinsame Entscheidung der Eltern, beruhigt Nagl-Eder. Seitens der Schule wird jedoch eine Empfehlung abgegeben. Dieser läge eine genaue Recherche von Fachleuten und die Erfahrungsberichte anderer Schulen zugrunde. Der Kauf wird direkt von den Eltern über den Händler abgewickelt.