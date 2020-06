Nachdem die Regenbogenfahne im Tullner Gemeinderat schon vor Beginn des Pride-Monats Juni viel Wind erzeugt hatte, sorgte sie jetzt auch in der Marktgemeinde St. Andrä-Wördern für Debatten.

Ein Mehrheitsbeschluss, in dieser Sache Flagge zu zeigen, war hier schon am 19. Mai gefallen. Als die bunte Fahne Anfang Juni tatsächlich in der Altgasse gehisst wurde, war es allerdings am Maibaum anstelle eines offiziellen Mastes. Das fiel Alfred Stachelberger (SPÖ) ins Auge und er kritisierte auf Facebook, dass die Fahne verschämt in einer Seitengasse des Gemeindeamtes gehisst werde, praktischerweise am Maibaum der Freiwilligen Feuerwehr …

Sibera Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer (Grüne), Gemeinderat Frederik Czaak (SPÖ), Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP) und Nationalrätin Faika El-Nagashi (Grüne) mit der beschädigten Fahne. Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf den Fronleichnamstag versucht, sie vom Maibaum in der Altgasse herunterzureißen. Mittlerweile wurde die Flagge repariert, sie weht jetzt von einem echten Fahnenmast.

Das dementierte die FF St. Andrä-Wördern energisch. Kommandant René Zimmermann: „Aufgrund der Corona-Bestimmungen wurde der Maibaum von der Gemeinde aufgestellt, der er auch zu 100 Prozent gehört.“ Die FF werde auf der Tafel rein symbolisch erwähnt. „Wir sind keine politische Partei und halten uns aus allen Spekulationen heraus“, so Zimmermann.

Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP) findet deutliche Worte: „Es ist ein Wahnsinn, dass Kollege Stachelberger hier einfach Unwahrheiten verbreitet, das ist wirklich nicht notwendig.“

Unbekannten Tätern dürfte die Fahne generell ein Dorn im Auge gewesen sein - sie wurde halb vom Maibaum heruntergerissen. Nebeneffekt dieses Anschlags: Übers Wochenende wurde die Fahne repariert, seit Montagvormittag weht sie von einem offiziellen Mast der Gemeinde. Stachelberger: „Ich stehe nicht an, anzuerkennen, dass die Gemeinde Größe gezeigt hat: Jetzt hängt die Regenbogenfahne, wo sie hingehört.“