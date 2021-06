Seit 2018 arbeiten vier Partner am Projekt „Empa-Trac“: der Entwicklung eines E-Fahrzeugs für Kommunen und die Landwirtschaft, bei dem alle Schlüsselsegmente aus NÖ stammen. Der Prototyp steht in St. Andrä-Wördern, wo Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger das E-Fahrzeug besichtigte. „In Niederösterreich wird bereits seit 2010 im Rahmen der Landesinitiative ‚e-mobil in niederösterreich‘ konsequent daran gearbeitet, der neuen Technologie den Weg zu ebnen und die optimalen Rahmenbedingungen für den problemlosen Einsatz im Alltag zu schaffen“, so Landesrat Danninger. Das spiegle sich auch in den ständig steigenden Zulassungen von E-Autos wider. Anders sei die Situation im Nutzfahrzeugsektor, wo nach wie vor Verbrennungsmotoren dominieren. „Die Partner des Kooperationsprojekts ,Empa-Trac‘ betreten mit ihrem E-Fahrzeug made in blau-gelb absolutes Neuland und nehmen eine Vorreiterrolle ein“, zeigte sich der Landesrat bei der Besichtigung beeindruckt.

Empa-Trac steht für „Electric Modular Platform Architecture - Tractor“, denn entwickelt wurde nicht einfach ein E-Fahrzeug, sondern eine modulare Plattform für die Kommunalwirtschaft und den Agrarbereich, aus deren „Baukasten“ heraus zwei-, drei- oder auch vierachsige Fahrzeuge für unterschiedliche Anwendungen gebaut werden können. Projektpartner sind die Adolf Tobias GmbH, die Elektroantriebs-Experten der Austrian Institute of Technology GmbH (AIT), der Batterieentwickler Hellpower-Energy e. U. sowie die TÜV Austria Automotive GmbH.

Nach mehr als drei Jahren Entwicklungsarbeit wurde nun ein Prototyp fertiggestellt, der seinen Standort beim Projektinitiator, der Adolf TOBIAS GmbH in St. Andrä-Wördern, hat. „Die Projektlaufzeit von Empa-Trac endet mit Mai 2021, aber der Prototyp wird laufend verbessert und weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht werden. Wenn alles nach Plan läuft, ist der Markteintritt für 2023 geplant“, erläutern Projektleiter Peter Kainz und Adolf Tobias.

Das Forschungs-&Entwicklungs-Kooperationsprojekt „Empa-Trac“ wird im Rahmen der 9. Ausschreibung der „Leuchttürme der Elektromobilität“ vom Klima- und Energiefonds gefördert. Begleitet wird die Umsetzung durch die Elektromobilitätsinitiative des Landes NÖ, die beim ecoplus Mechatronik-Cluster angesiedelt ist. „Hier legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf den kooperativen Kompetenzaufbau und die gemeinsame Weiterentwicklung neuer Technologien. ,Empa-Trac‘ ist hier ein Vorzeigeprojekt und beweist sehr eindrucksvoll, was alles möglich ist, wenn engagierte Experten gemeinsam ein Thema entwickeln und damit zu Innovationstreibern werden“, so ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.