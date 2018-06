Der Wörderner Richard Böhm, geboren in Klosterneuburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er nahm seit seiner Kindheit Unterricht in Klavier und Orgel an der Musikschule seines Heimatortes und wurde von seinem Lehrer Adolf Schnürl auch schon früh in der Kirchenmusik eingesetzt.

Nach der Matura am Bundesgymnasium Tulln widmete er sich zunächst Sprachstudien. Als erster Absolvent einer österreichischen Kunstuniversität überhaupt und als erster und einziger Absolvent in der Geschichte der Musikuniversität promovierte er im November 2004 sub auspiciis Praesidentis zum Doktor der Philosophie und erhielt einen Ehrenring von Bundespräsident Heinz Fischer. Er schrieb seine Dissertation über Schubert-Lieder, die später als Buch erschien. Er besuchte Meisterkurse und absolvierte eine Masterclass für Musical im Londoner Westend.

Seit 1998 unterrichtet Richard Böhm am Wiener Musikgymnasium Neustiftgasse Musiktheorie, Musikgeschichte, Stimmbildung und Chor/Orchester. Zu seinen künstlerischen Tätigkeiten zählen zahlreiche Auftritte als Gesangssolist im In- und Ausland, die Arbeit als Korrepetitor, Einstudierungen und Organist und Klavierbegleiter sowie als Dirigent von Chor- und Orchesterwerken.

Mit dem Kammerorchester des Musikgymnasiums Wien gestaltete Richard Böhm in den letzten Jahren regelmäßig Konzerte. Ein Höhepunkt dabei war die Aufführung von Prokofjews „Peter und der Wolf“ mit Herbert Steinböck. Richard Böhm trat schon mehrfach im Großen Musikvereinssaal auf – als Gesangssolist, als Organist sowie als Dirigent.

Er übernahm 2017 für ein Jahr die Leitung des Hagenthaler Chores. Außerdem verzeichnet er zahlreiche Auftritte als Gesangssolist im In- und Ausland.