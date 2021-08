Es ist Teil des demokratischen Spiels auf lokaler Ebene: Will eine Oppositionspartei mit einem Thema auffallen bzw. durchdringen, bringt sie dazu in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein. Findet sich zu Beginn eine Mehrheit, wird das Thema in der Tagesordnung behandelt. In den meisten Fällen landet es letztendlich aber im dafür zuständigen Ausschuss.

"Damit Dringliches nicht vergessen wird"

Danach liegt es am Ausschussvorsitzenden, das Thema auf die dortige Tagesordnung zu nehmen. „Durch diese Gepflogenheit kommt die inhaltliche Debatte über den Verhandlungsgegenstand entweder zu kurz oder findet überhaupt nicht statt“, kritisiert Gemeinderat Markus Kolar (FPÖ). Hinzu komme, dass es oftmals keinen Endbeschluss gebe, Anträge also offen bleiben und es keinen Bericht in einer folgenden Gemeinderatssitzung dazu gebe. „Die Ereigniskette wird unterbrochen und bleibt im Verborgenen“, erklärt Kolar. Um hier für mehr Transparenz im Sinne der Gemeindebürger zu sorgen fordert er „bindende Regeln, wie mit (Dringlichkeits-) Anträgen verfahren wird, wenn nötig durch das Einziehen einer Geschäftsordnung“, ganz im Sinne des „Miteinander, das ÖVP, Grüne und Bürgerliste so gerne betonen“.

Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP) sagt dazu, dass sämtliche Dringlichkeitsanträge auch im Amtsblatt transportiert werden. Persönlich sei er „natürlich gerne“ für noch mehr Transparenz zu haben: „Aber das liegt auch bei den Ausschussvorsitzenden. Daher werde ich das Thema in der nächsten Gemeindevorstandssitzung einbringen, dann werden wir weitersehen.“