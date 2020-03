Angelobt waren sie schnell, die 33 Mitglieder des St. Andrä-Wörderner Gemeinderates (12 SPÖ, 8 ÖVP, 8 Grüne, 3 Bürgerliste und 2 FPÖ). Die Wahl des Bürgermeisters gestaltete sich da schon aufwändiger und interessanter.

Drei Vorschläge, zwei Wahlgänge

Wolfgang Seidl nominierte für die ÖVP den amtierenden Bürgermeister Maximilian Titz. Für die SPÖ, "als mandats- und stimmenstärkste Partei", schlug Franz Semler deren Spitzenkandidaten Alfred Stachelberger vor, "der auch die meisten Vorzugsstimmen erhielt". Als dritter im Bunde kam Alfred Kögl (Bürgerliste), der im Wahlkampf auf seinen Plakaten schon von sehr weit als "Bürgermeister..." und aus der Nähe als "...kandidat" zu erkennen war, seiner Verpflichtung nach, sich der Wahl zu stellen, "auch aufgrund meiner mehr als 200 Vorzugsstimmen".

Wenig überraschend brachte der erste Wahlgang dann auch 16 Stimmen für Titz (türkis-grün, darf man trotz geheimer Wahl wohl annehmen), 14 für Stachelberger (rot-blau) und drei für Kögl (seine Liste). Im zweiten Urnengang blieben drei Stimmen ungültig (wohl die Bürgerliste), allerdings entfielen 17 auf Titz und nur noch 13 auf Stachelberger.

Titz dankt und nimmt an

Der alte und neue Bürgermeister Maximilian Titz dankte für das Vertrauen und nahm die Wahl an. Auch für die Festlegung der Anzahl der Vizebürgermeister und geschäftsführenden Gemeinderäte gab es zwei Vorschläge: Die ÖVP plädierte für acht Vorstandsmitglieder und einen Vize, die SPÖ für neun Geschäftsführende und einen Vize. "Das würde allen Parteien, die in diesem Gemeinderat vertreten sind, die Möglichkeit eröffnen im Vorstand vertreten zu sein", argumentierte Semler.

Der ÖVP-Vorschlag wurde mit einer Mehrheit von 19 Stimmen angenommen, genausoviele lehnten den SPÖ-Vorschlag ab.

Im neuen Gemeindevorstand vertreten sind (in Klammer Partei und Anzahl der Stimmen):

Ulli Fischer (Grüne, 24)

Martin Heinrich (ÖVP, 24)

Alfred Kögl (Bürgerliste, 20)

Hans Müllner (Grüne, 24)

Astrid Pillmayer (SPÖ, 31)

Wolfgang Seidl (ÖVP, 27)

Franz Semler (SPÖ, 31)

Alfred Stachelberger (SPÖ, 29)

Zwei Kandidatinnen für Vizeposten

Frauensache war die Wahl der Vizebürgermeisterin. Hier entfielen 14 Stimmen auf Astrid Pillmayer (SPÖ) und 18 auf Ulli Fischer (Grüne), die die Wahl dankend annahm.

Last but not least wurden in den Prüfungsausschuss gewählt (Partei, Stimmen):

David Behling (SPÖ, 27)

Dieter Gilnreiner (Bürgerliste, 29)

Christian Gsandtner (FPÖ, 32)

Christian Kraft (SPÖ, 31)

Walter Petz (ÖVP, 30)

Harald Sattmann (Grüne, 30)

Herbert Wachter (SPÖ, 33)

Interessante Zeiten stehen bevor

"Die Zukunft wird nicht leichter, es kommen viele Dinge auf uns zu", sagte Bürgermeister Maximilian Titz am Ende der Sitzung, "ich bitte Sie alle um Ihre Mitarbeit, dass wir das gemeinsam machen." Dann verwies er noch auf die nächste Gemeinderatssitzung, die er für Montag, 30. März, 18 Uhr ansetzte, was bei der SPÖ erst für überraschte Gesichter und in der nächsten Sekunde für Empörung sorgte.

"Wir hatten uns doch alle auf 27. März festgelegt?", wunderte sich Astrid Pillmayer, "wann wurde das geändert?" Titz meinte darauf, dass an diesem Termin nicht alle Zeit gehabt hätten, Pillmayer ließ angklingen, dass am 30. März viele von der SPÖ verhindert sein werden ...

Ein Sitzungsabschluss, der eine spannende Gemeinderatsperiode andeutet. St. Andrä-Wördern stehen interessante fünf Jahre bevor. Vieles wird auch vom (Stimm-)Verhalten der kleinen Fraktionen Bürgerliste und FPÖ abhängen.