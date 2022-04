Hilfe für Flüchtlinge aus Ukraine: Maßnahmen koordiniert

Werbung

Bürgermeister Maximilian Titz begrüßte alle Anwesenden, die sich anschließend vorstellten. Die Gemeindeverwaltung erstellt eine Liste für wohnungs- oder zimmersuchende Flüchtlinge und Bürger, die eine Unterkunft zur Verfügung stellen wollen. Geschäftsführender Gemeinderat Alfred Stachelberger wird wegen der Zimmer Kontakt zum Restaurant Schwarzen Adler herstellen. Auch der Pfarrsaal könnte als Notunterkunft eingerichtet werden. Hier würde allerdings ein Waschcontainer benötigt werden, da keine sanitären Anlagen vorhanden sind. Außerdem ist der Saal regelmäßig mit Fixstunden reserviert. Der Besitzer des Braunen Bären soll bzgl. der brauchbaren Zimmer kontaktiert werden.

Informationen werden mehrsprachig verteilt

Der Verein Grenzenlos hatte kürzlich eine Veranstaltung „Grenzenlos Kochen“, zu der auch einige Flüchtlinge kamen. Auch ein Deutschkurs könnte organisiert werden. Anna Prianichnikova und Ganna Kovalenko werden einen Infotext in Deutsch, Russisch, Ukrainisch, und Englisch gestalten: Was bedeutet es Flüchtlinge aufzunehmen, was wird wirklich gesucht, usw. Dies wird dann Online gestellt, u.a. auf Gemeinde-Homepage, Facebook sowie Schul- und Pfarrverteiler.

Weiters bietet Anna Prianichnikova einmal die Woche einen „Infotag“ an. Hier können ukrainische Flüchtlinge offene Fragen klären. Alexandra Kainz wird mit Gemeinderätin Aida Maas-Al Sania Ideen in Sachen Unterhaltung der jugendlichen Flüchtlinge sammeln. Volksschuldirektorin Katrin Thein berichtete, dass schon einige Volksschulkinder aufgenommen worden sind. Hier wird noch eine Dolmetscherin bzw. Lehr- oder Stützkraft benötigt. Auf die Liste der benötigten Spenden werden Schulsachen und Handys mit Simkarten ergänzt. Das Vernetzungstreffen soll in den nächsten zwei Wochen im Musikschulsaal stattfinden.

Bei der zweiten Besprechung konnte Direktorin Katrin Thein bereits von Fortschritten der Flüchtlingskinder berichten. Die Direktorin der Neuen Mittelschule, Christl Nagl-Eder, erläuterte die Situation der ukrainischen Schüler. Die geschäftsführenden Gemeinderäte Alfred Stachelberger und Martin Heinrich sowie Gemeinderat Christian Kraft hatten Anregungen zur Verbesserung der Kommunikation. Es sind auch Gutscheine von ADEG Binder im Gespräch. GGR Martin Heinrich übergab zahlreiche Telefonwertkarten. Der stellvertretende Polizeipostenkommandant, Gerhard Huber, bot direkte Gespräche „unter vier Augen“, um etwaige Probleme unbürokratisch lösen zu können.

Der „Ukraine-Krisenstab“ wird sich regelmäßig zu Besprechungen treffen.

