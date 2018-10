Ein wichtiger Schritt für den Hochwasserschutz am Hagenbach ist getan: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich ein Maßnahmenpaket und Förderansuchen beschlossen. Der geplante Wildholzrechen am Ausgang der Hagenbachklamm kann vorgezogen und schon 2019 gebaut werden. Für die Bewohner der rund 350 Häuser in der Siedlung nördlich der Franz-Josephs-Bahn ist damit effektiver Hochwasserschutz, die Aufhebung des vom Land NÖ 2011 verhängten Baustopps in Sicht und die Gefahr der Rückwidmung vom Tisch. Nach umfangreichen Gesprächen mit Experten von Land- und Bundesbehörden wurde ein Hochwasserschutzpaket geschnürt, das die Bezirkshauptmannschaft Tulln nun genehmigt hat.

Im nächsten Schritt geht es um die Förderungen

Die Kosten werden rund 7,57 Millionen Euro betragen, der Nutzen für die Gemeinde wird bei rund 21,35 Millionen Euro liegen. „Die Bewohner der Siedlung können aufatmen: Ich bin sehr froh, dass wir diesen entscheidenden Schritt weitergekommen sind und den Betroffenen endlich die Ungewissheit nehmen können. Die Gemeinde hat verschiedene Regulierungsmaßnahmen vergleichen lassen. Das jetzt bewilligte Projekt wird ökologisch begleitet, sieht die geringsten baulichen Eingriffe vor und ist günstiger als andere Varianten.

Wir rechnen mit einer Bundesförderung von 41,4 Prozent, Zuschüssen vom Land NÖ in gleicher Höhe und einem Eigenmittelanteil von rund 18 Prozent“, so Bürgermeister Maximilian Titz. Wichtig für die Entscheidung war auch, dass der Bau des Wildholzrechens, der Schutz vor Verklausungen und Wasserstau bringt, bereits 2019 erfolgen kann.

Eine Info-Veranstaltung gibt es am Freitag, 23. November, um 18 Uhr im Musikschulsaal.