Die offiziellen Ergebnisse der Umfrage zum neuen Ortszentrum sind da: Von 1.240 abgegebenen Stimmen waren 1.107 gültig. Das entspricht mehr als einem Zehntel der Bevölkerung, weswegen im Gemeinderat nach einer ausführlichen Diskussion der Materie über eine Volksbefragung abgestimmt wurde. Dabei wurde offiziell der 18. November als Stichtag beschlossen.

Der Masterplan ist ein höchst umstrittenes Thema die und zwar auch unter den Gemeinderäten. Alfred Stachelberger (SPÖ) hatte im Zuge der „Offenen Ateliers“ den Eindruck gewonnen, dass viele Bürger das Unterfangen kritisch sehen. Schließlich würde es das Ortsgebiet nachhaltig verändern. Aus diesem Grund sei die SPÖ auch darauf bedacht gewesen, eine Volksbefragung in die Wege zu leiten.

Wohnraum schaffen für junge Familien

Walter Petz (ÖVP) hingegen hält viel von dem Projekt: Ihm wäre es etwa wichtig, betreute Wohnräume für die Alten zu schaffen, und gleichzeitig das Abwandern der Jungen zu stoppen, für die es so gut wie keine leistbaren Wohnmöglichkeiten in St. Andrä-Wördern gäbe. Mathias Kraft (SPÖ) bestätigt zwar, dass er öfters von Jugendlichen angerufen würde, die eine Wohnung suchen, jedoch sieht er die geplanten Wohneinheiten des Masterplanes nicht als Ausweg. Keine zehn Prozent der Wohnungen wären für junge Leute erschwinglich. Der Löwenanteil sei Personen mit mehr Kapital vorbehalten. Auch Miriam Hülmbauer (Grüne) bekommt oft Anfragen nach Wohnmöglichkeiten, sie findet allerdings, dass es Veränderung brauche, damit ein Ort lebendig bliebe. Ansonsten drohe Zersiedelung, was laut Harald Sattmann (Grüne) „ein monetäres Massengrab“ bedeuten würde.

Des Weiteren spricht sich auch Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer (Grüne) für den Masterplan aus: „Wenn Wohnungen, dann im Zentrum.“ Es sei aber wichtig, die Wohnungsanzahl gleich zu Beginn zu beschränken, denn das Szenario mit 350 Wohneinheiten und 500 Parkplätzen wäre eine Maximalvariante, die nicht wünschenswert sei. 30 Wohnungen pro Jahr zu bauen sei ebenfalls zu viel, „15 wären besser“.

Außerdem wäre eine Rückwidmung des Fußballplatzes auf „Grünland-Sport“ sowieso nicht mehr möglich. Elisabeth Seidl (ÖVP) findet klare Worte gegen Verweigerer des Masterplanes: „Es wird ein wichtiges Projekt mit Angstmache aufs Spiel gesetzt.“ Das neue Ortszentrum sei eine Jahrhundertchance, um St. Andrä-Wördern attraktiver zu machen.