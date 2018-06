Erneut wartet die Gemeinde mit einem abwechslungsreichen und extravagantem Festival auf. „Dein Platz unter Sternen“ bietet mit Live-Konzerten, Musical in Starbesetzung, Kinder und Jugendtheater sowie einem Sommerkino insgesamt zehn Veranstaltungen in der ersten Juli-Woche.

Heuer steht die „Rocky Horror Show“ mit einem 16-köpfigen Ensemble, allen voran Sängerin Sandra Pires als Janet und Moderator und Autor Clemens Haipl als Erzähler, am Programm. Der schauerlich-gruslige Abend ist am Freitag, 29. Juni, Samstag, 30. Juni, und Donnerstag, 5. Juli, jeweils um 21 Uhr zu sehen. Die „rocky-horrortypischen“ Participation-Bags warten an der Abendkassa.

Austropop steht im Vordergrund

Das heurige „Platzfest“ am 1. Juli widmet sich wieder dem Austropop. Als Vorband konnte heuer „Grant“ engagiert werden, die mit ihrem „Wanda“-ähnlichen Sound ab 18 Uhr in den Abend einleiten wird. Ab 20 Uhr ist dann die Band „Austropop“ mit Gery Seidl, Reinhard Reiskopf, Hannes Wiesinger und den größten Hits der Österreichischen Popmusik zu erleben.

Im Rahmen des Niederösterreichischen Sommerkinos sind spannende aktuelle und historische Filme zu erleben. Am 2. Juli ist Thomas Stipsits in „Baumschlager“ zu sehen, am 3. Juli wird in Memoriam Milos Forman die Musicalverfilmung „Hair“ gezeigt, am 4. Juli ist Nina Proll „Anna Fucking Molnar“ und am 6. Juli kann man den Film „Kriminaltango“ mit Peter Alexander unter dem Sternenzelt genießen. Alle Filme beginnen um 21 Uhr.

Dieses Jahr wird die Junge Sommerakademie mit rund 55 Kindern und Jugendlichen Goethes „Faust“ in einer Bearbeitung von Titus Hollweg auf die Bühne bringen, nämlich am 7., und 8. Juli, jeweils um 20 Uhr.