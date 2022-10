Retentionsbecken Haselbach: Schutzprojekt liegt auf Eis

Die Online-Kommentare sind deutlich: „Umwelttechnisch eine gewaltige Sünde“, eine „sinnlose Ortsverschandelung eines Naturschutzgebietes“ oder eine „Zerstörung der Natur“. Die Nachbarschaft des Haselbachs, einem Zubringer zum Kierlingbach, wehrt sich gegen das von Klosterneuburg geplante Retentionsbecken am Haselbach an der Grenze zu St. Andrä-Wördern.

Gallier aus Haselbach

579 Personen aus der Umgebung haben online mit ihrer Unterschrift ein Zeichen gegen das Projekt gesetzt – 100 Unterschriften kommen aus dem betroffenen Hintersdorf. Im nächsten Schritt will die Anrainerschaft eine Bürgerinitiative an das Parlament einbringen. Ab 500 Unterstützern – Wahlberechtigte mit Staatsbürgerschaft, die die Petition eigenhändig unterschreiben – behandelt der Nationalrat das Thema.

Die Forderungen: der Erhalt von ungestörten Lebensräumen im Natura 2000-Gebiet, um Fauna und Flora zu schützen, Informationstransparenz und das Einstellen des Projekts. „In den letzten 100 Jahren gab es kein nachweisbares Hochwasser am Haselbach. Das ist eine Tatsache und uns braucht man daher nicht einreden, dass wir hier einen Hochwasserschutz brauchen. Es geht immer schon um den Hochwasserschutz für den Kierlingbach – und nicht wie plötzlich genannt um den Hochwasserschutz Haselbach “, begründet Klaus Platzer.

Ein weiteres Argument: „Hochwasserschutz muss der Zeit angepasst sein. Dieses Projekt ist schon lange eingereicht. Mittlerweile gibt es ganz andere Möglichkeiten.“ Betroffene aus der Waldgasse sind im Protest vereint, so Platzer: „Das ist ein Zeichen, wie der Widerstand wächst.“

Das wird auch von der Gemeinde St. Andrä-Wördern gehört. Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP), an den die Unterschriftenaktion dezidiert gerichtet ist, stellt klar: „Gut, dass Sie Druck machen. Wir machen den Druck in eine andere Richtung und zwar auf die Kollegen in Klosterneuburg. Sie wissen genau, dass sie das ohne uns nicht bauen können.“

„St. Andrä-Wördern steht hinter der Petition“

Titz beruhigt die Anrainerschaft und berichtet von Gesprächen mit der Nachbarstadt: „Es ist so, dass Klosterneuburg sich zurückzieht von dem jetzigen Bau und nächstes Jahr neu planen lassen möchte. Bis dahin wird gar nichts passieren. Wenn dann diese Planungen kommen, steigen wir als Nachbar ein und werden prüfen lassen. Jetzt hat das für uns noch keinen Sinn.“

Konkrete Pläne habe auch er, Titz, erst vor einem Jahr bekommen. Er positioniert sich: „Die Petition ist wichtig, sie ist eine ganz starke Hilfe für uns. Die Gemeinde St. Andrä-Wördern steht hinter der Petition.“

Und was sagt Klosterneuburg? „Wir nehmen die Bedenken der Anrainer sehr ernst. Daher gab es bereits im Juni eine Dialogveranstaltung, wo aktiv der Austausch mit den Anrainern gesucht wurde und die Überlegungen zum Hochwasserschutz von unabhängigen Experten erläutert wurden“, erklärt Stadtrat Markus Presle (ÖVP).

Auf Basis der Rückmeldungen „haben wir nun für 2023 eine Überprüfung des Hochwasserschutzkonzepts budgetär eingeplant und hoffen, dass diese, trotz der angespannten Budgetlage, zur Umsetzung kommt.“ Nach der Überprüfung werden Dimensionen und Details analysiert. Presle: „Sobald uns hierzu die Ergebnisse vorliegen, werden wir natürlich wieder die betroffenen Anrainer informieren.“

