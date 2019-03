An zwei Tagen gaben 500 Schüler des Musikgymnasiums Wien, darunter zahlreiche Jugendliche aus dem Tullner Bezirk, unter der Leitung von Dirigent Richard Böhm im Großen Musikvereinssaal die Candide-Ouvertüre von Leonard Bernstein zum Besten. Im Anschluss brachten die Chöre und Orchester des Musikgymnasiums die „Symphonic Suite“ über das Musical „Les Misérables“ von Claude-Michel Schönberg, das erfolgreichste Musical der Welt, das seit 1985 im London zu sehen ist, dar. Der Komponist und Arrangeur der Suite, John Cameron, einer der erfolgreichsten englischen Komponisten, hat sein Werk für diese Aufführung erweitert und überarbeitet. Es erklang die Neufassung von 2018 als Uraufführung.

„Als Solisten konnten wir Elisabeth Schwarz und Marco Di Sapia, die beide unter anderem an der Wiener Volksoper die großen Partien ihres Faches singen, sowie Drew Sarich, den viel beschäftigten Musicalstar, der gleichsam sein Debüt als ‚Schwan‘ gab, gewinnen“, so Dirigent Richard Böhm, der die musikalische Leitung übernahm. Böhm freute sich über den Konzertbesuch von Moderator Claus Bruckmann, Musikschuldirektor Karl Hemmelmayer sowie Obfrau des Musik- und Gesangsvereins St. Andrä-Wördern Ingrid Palzer.

Es gibt in ganz Österreich nur ein selbstständiges Musikgymnasium und zwar jenes in der Neustiftgasse in Wien. Die Absolventen spielen in allen großen Orchestern oder gehen unterschiedlichen Tätigkeiten im Bereich Musik und Kultur nach. Allein bei den Wiener Philharmonikern finden sich mehr als 25 ehemalige Musikgymnasiasten. Die Schüler erlernen ihr Instrument außerhalb der Schule - an der Musikuniversität, der MuK Privatuniversität der Stadt Wien, an Musikschulen und Konservatorien - und absolvieren an der Schule ihre Ausbildung und einen breiten musikalischen Schwerpunkt.