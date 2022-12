Stachl eröffnete Restaurant „Casa di Janina“

Werbung

Janina Stachl eröffnete kürzlich ihr neues Lokal „Casa di Janina“ am Wiesenweg 3, Ecke Auhof-straße. Es wurde von ihrem Vater, Architekt Wolfgang Stachl, geplant und unter seiner Anleitung mithilfe regionaler Firmen gebaut. Janina stellt seit 2016 Bio-Pasta her und versorgt damit den Tullner Naschmarkt und den Klosterneuburger Stadtplatzmarkt.

„Meine lieben und treuen Pasta-Fans. Seit über sechs Jahren bin ich nun selbstständig und habe in dieser Zeit sicher mehr als sieben Tonnen Pasta produziert. Endlich kann ich meinen Gästen mein kleines, gemütliches Lokal in Wördern zeigen.“

Stachl stellt seit über sieben Jahren Bio-Pasta her. In Altenberg gründete sie „Pasta di Janina“ und erzeugt unter diesem Namen hochwertige Bio-Pasta in vielen Variationen. Den nächsten logischen Schritt hat sie mit „Casa di Janina“ gesetzt. Hier kann sie ihre eigenen Produkte servieren, unter anderem eben Pasta.

Die Gastronomin hat auch den sozialen Aspekt nicht vergessen: Neben zwei Studentinnen aus Hintersdorf hat sie auch eine Ukrainerin bei sich angestellt. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 11 bis 17 Uhr, sowie Mittwoch bis 21 Uhr.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.