„Was da passiert ist, habe ich erst später begriffen. Ich habe dann vieles verdrängt und versuche zu vergessen. Aber ich schlafe heute noch schlecht und habe seit dem Vorfall Probleme mit meinem Kreislauf“, sagt eine 34-Jährige aus dem Bezirk Tulln im Prozess gegen einen mutmaßlichen Räuber.

Im Juli 2016, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, hielt ein Wiener, damals 18 Jahre alt, der 34-Jährigen in einem Schnellbahnzug ein Messer an und raubte ihr eine Zigarette. Am Bahnhof in St. Andrä/Wördern klickten für den Burschen mit Migrationshintergrund die Handschellen. Kurz saß er dann in U-Haft, wurde entlassen und setzte er sich ins Ausland ab. Dingfest gemacht wurde er wieder heuer im April. Nun droht ihm eine Verurteilung wegen schweren Raubes und eine lange Gefängnisstrafe.

Tatbestand des Raubes ist nicht erfüllt

Vor Gericht erinnert sich der Wiener ob massiver Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt - über zwei Promille hatte er im Blut - kaum. Den Tathergang schildert der Staatsanwalt.

„Der Angeklagte hat herumgepöbelt und mit dem Messer herumgefuchtelt. Das Opfer hat ihn aufgefordert, sich zu beruhigen. Zweimal hat er der Frau dann das Messer an den Hals gehalten, hat sich danach kurz hingesetzt. Dann hat er ihr das Messer an der Brust angesetzt und die Zigarette, die sie hinter dem Ohr stecken hatte, verlangt“, schildert der Ankläger im Eingangsplädoyer. Im Schlussplädoyer glaubt er, nach umfangreichem Beweisverfahren, nicht mehr, dass der Tatbestand des Raubes erfüllt ist. „Es ist kein Konnex zwischen Gewaltausübung und Wegnahme erkennbar“, sagt er.

Dieser Meinung schließt sich ein Schöffensenat an. Wegen schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung und dem Vergehen der Entwendung setzt es ein Jahr auf Bewährung. Weisungen werden erteilt. Rechtskräftig.