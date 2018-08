Die Katholische Männerbewegung sammelt mit der Pfarre St. Andrä vor dem Hagentale am Samstag, 26. August, im Rahmen des Pfarrkirtages Urlaubskleingeld. Dieses wird sortiert und in die Herkunftsländer zurückgebracht. Dort erhält es wieder einen Wert. Mit dem Erlös werden weltkirchliche Projekte in Mexiko und Pakistan unterstützt

„Über Partner bringen wir das Geld zurück und erhalten dafür Euros. Wir sammeln über Männergruppen und Pfarren seit etwa Jahresbeginn“, so KMB-Diözesansekretär Michael Scholz. „Gesammelt werden neben ausländischem Geld auch alte Währungen wie zum Beispiel Schilling, Kronen und D-Mark“, so Diakon Thomas Hirsch. Niederösterreichweit wurden seit Jahresbeginn bereits 245 kg Urlaubskleingeld gesammelt.

Projekte – international wie die Münzen selbst

Der Erlös aus der Sammlung wird an ein Projekt für verfolgte Christen in Pakistan sowie Romero-Preisträger Martin Römer in Mexiko überwiesen. Martin Römer aus Groß Siegharts im Waldviertel leitet Sozialprojekte für behinderte und verlassene Menschen. „So international wie die abgegebenen Münzen sind auch die Projekte, die unterstützt werden“, so Projektleiter Michael Scholz.

„Wir machen das Projekt aber auch unter dem Motto ‚Wiederverwendung‘. Der in Österreich wertlose Urlaubsschotter wird in die Herkunftsländer zurückgebracht und seiner ursprünglichen Funktion zugeführt“, so Scholz. Und dazu gäbe es keine Extra-Fahrten, sondern würden Personen bei ohnehin schon geplanten Fahrten das Geld mitnehmen.

Beispielhaft sei hier Michael Faux aus Wieselburg, der bei seiner Interrail-Tour im Juli nach Portugal und Spanien in Madrid den spanischen „Urlaubsschotter“ bei der Nationalbank wechselte. Für das Mittragen des drei Kilo schweren Geldes im Tramperrucksack gab es dann als Danke ein ausgiebiges Essen in Spaniens Hauptstadt.