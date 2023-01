Versiegelung im Visier der Bürger

Werbung

Tägliche Öffnungszeiten durch einen automatischen Schranken, bessere Mülltrennung und Kosten, die der Abfallverband trägt. Für Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP) hat ein geplantes neues Sammelzentrum viele Vorteile. In Stein gemeißelt ist das Projekt aber nicht: Zweimal stand es im Gemeinderat auf der Tagesordnung, zweimal wurde vertagt.

Das ruft Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan. „Scheinbar findet die ÖVP keinen Partner für dieses Vorhaben“, mutmaßt Thomas Karas-Räuber. Er ist gegen das Projekt. Wie viele andere: 204 Personen haben sich online gegen das Sammelzentrum gestellt. Karas-Räuber, Initiator dieser Petition, erklärt den Missmut: „Wir brauchen das einfach nicht. Es ist nur Versiegelung pur.“ Die Petition habe er, Karas-Räuber, gestartet, „um die Gemeinderäte zu bitten, diese Versiegelung zu stoppen“, appelliert der St. Andrä-Wörderner.

Ortschef Titz: Gemeinde will Grünflächen-Teil erhalten

Der Aufruf richtet sich wohl besonders an die schwarz-grüne Minderheitsregierung. Vize Ulrike Fischer (Grüne) sucht weitere Gespräche: „Da muss man genau hinschauen, ob wir das in dieser Dimension brauchen oder ob nicht eine kleinere Lösung mit weniger Versiegelung möglich ist.“

Versiegelung, das ist die Hauptkritik. Aber was soll überhaupt versiegelt werden? „Es geht um eine Fläche von 7.000 m², die verbaut werden kann“, informiert Bürgermeister Titz. Das Grundstück selbst – in Richtung St. Andrä-Wördern das letzte Teilstück der ehemaligen Karner-Aushubfläche – misst 13.800 m² und ist auf Acker-Grünland gewidmet. Im Vertrag mit dem Abfallverband will die Gemeinde genau geregelt sehen, was verbaut werden darf: nämlich die 7.000 m². Titz erklärt: „Die Bereitschaft ist da, jetzt warten wir auf den endgültigen Vertrag.“

Das Fehlen eben jenes sei auch der Grund für die beiden Vertagungen gewesen. Wie es jetzt weiter geht? Titz rechnet noch im Jänner mit dem Vertrag, das Budget sei da. Mögliche Fertigstellung: Ende 2023, Anfang 2024 – vorausgesetzt der Gemeinderat gibt grünes Licht.

Wird das Sammelzentrum in St. Andrä-Wördern realisiert, folgt es dem Regions-Trend. Im ganzen Bezirk sind neue Zentren vorgesehen, in Grafenwörth ist es bereits umgesetzt. Für seine Gemeinde betont Titz: „Wir haben fast 8.000 Einwohner, ohne Nebenwohnsitze. Derzeit ist das Sammelzentrum oft überfüllt, Autos stehen bis runter in die Kurve.“ Der Wunsch des Abfallverbands, eine neue Sammelstelle zu errichten, komme da gerade recht. Und der frei werdende Standort würde der Gemeinde weiter als Lagerfläche dienen.

