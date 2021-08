Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Mauritius am Hauptplatz ist das Zentrum einer sehr aktiven Kirchengemeinde. Die Kirche in ihrer heutigen Form wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut.

Demnächst startet eine umfangreiche Innensanierung mit einigen baulichen Änderungen. Danach soll die Kirche in neuem Glanz erstrahlen und die litugrischen Möglichkeiten werden erweitert.

Altarraum: Chorgestühl wird Bänke ersetzen

Pfarrgemeinderat Leopold Fischer erläutert dazu: „Um vor dem Aufgang zum Altar mehr Platz zu schaffen, wird die erste Bankreihe entfernt. Damit kann man bei Begräbnissen um den Sarg herumgehen und auch bei Kinder- und Familiengottesdiensten ist eine Durchgangsmöglichkeit gegeben.“

Die beiden bestehenden Seitenaltäre werden entfernt. „Auf der rechten Seite des derzeitigen Seitenaltares werden dann der Tabernakel und das wertvolle barocke Marienbild hängen. Damit ist eine Anbetung sowohl von Gott/Jesus als auch Mutter Maria möglich. In der Nähe des Tabernakels soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Kerzen anzuzünden. Auf der linken Seite wird das Taufbecken positioniert. Bei Begräbnissen soll der Sarg neben dem Taufbecken stehen, womit sich der Kreislauf des Lebens schließt. Die auf den Seitenaltären befindlichen Statuen von Maria und Josef werden einen anderen würdigen Platz in der Kirche finden“, erläutert Fischer.

„Im Altarraum wird ein rundumlaufendes Chorgestühl die derzeitigen Bänke ersetzen. Somit können Wochentagsgottesdienste oder kleinere Feiern im Altarraum stattfinden. Die beiden Fenster in der Apsis sollen künstlerisch gestaltet werden. Der gesamte Innenraum wird neu ausgemalt“, kündigt der Pfarrgemeinderat an.

Zusätzlich wird die Beleuchtung und Beschallung vollständig erneuert, der Beichtraum zu einem Aussprachezimmer umgestaltet und die beiden Eingangsportale erneuert sowie mit einem Vordach neu gestaltet.

Pfarrkultursaal wird Ausweichquartier

Die Baupläne wurden bereits bei der Marktgemeinde und auch beim Bundesdenkmalamt zur Genehmigung eingereicht. Der Architekt Wolfgang Hochmeister hat vor den Sommerferien noch einige zentrale Gewerke ausgeschrieben. Die offizielle Vergabe durch das Bauamt der Erzdiözese steht noch aus. Der Künstler Günther Grohs hat schon einen Entwurf für die Gestaltung der Fenster in der Apsis erstellt.

Ein Baubeginn Ende September oder Anfang Oktober sei realistisch, meint Fischer. Davor müssen die Kunstwerke – Bilder und Statuen – aus der Kirche entfernt und zwischengelagert werden.

Gottesdienste werden ab diesem Zeitpunkt im Pfarrkultursaal gefeiert. Die Grobarbeiten der Sanierung sollen bis Jahresende erledigt sein und dann wird die Kirche wieder benutzbar sein. „Der Abschluss aller Arbeiten ist für ungefähr April oder Mai nächsten Jahres vorgesehen. Wie bei allen Bauprojekten kann aber eine Verzögerung nie ausgeschlossen werden“, sagt Fischer abschließend.