Pater Pius kehrt zurück nach Tulln

Am 1. September kommt es in den Pfarren St. Severin und Langenlebarn zu einem Priesterwechsel. Pater Pius Nwagwu folgt auf Reginald Ejikeme, der hier genau vier Jahre tätig war.

Pater Pius ist in Tulln kein Unbekannter, war er doch von 2017 bis 2019 Kaplan in St. Stephan. Er wurde 2014 zum Priester geweiht. Beim Orden „Sons of Mary, Mother of Mercy“ (Söhne Mariens, Mutter der Barmherzigkeit) arbeitete er als Ausbilder im Theologischen Institut sowie als Kommunikationsdirektor und Moderator des „Echoes of Mercy Magazine“ dieses Ordens.

Nach seiner Zeit in Tulln wirkte er zwei Jahre im Pfarrverband Heiliger Johannes Nepomuk im Pielachbogen (Prinzersdorf, Gerersdorf, Hafnerbach und Haunoldstein) und seit September 2021 in der Herz-Jesu-Pfarre in Gmünd-Neustadt.

Vorfreude und Erwartungen

Die Pfarrgemeinde von St. Severin freut sich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Priester. „Wir erwarten, dass mit Pater Pius frischer Wind in unsere Pfarre kommt, damit unser Pfarrleben, das durch die Auswirkungen von Corona doch sehr gelitten hat, wieder aufleben wird“, sagt Margit Längauer, die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderat-Vorstands.

Sie präzisiert: „Wir hoffen, dass unser neuer Priester aktiv den Kontakt zu den Menschen in unserer Pfarrgemeinde und auch darüber hinaus sucht, in der Seelsorge bereichernd wirkt und gemeinsam mit den Pfarrgemeinderäten auch organisatorische Aufgaben rasch und gut lösen kann.“

Diakon Andreas Schultheis ergänzt: „Die Hauptaufgabe von Pater Pius und uns soll wieder sein, Gott den Menschen zu verkünden, für diese da zu sein und durch den Glauben und dessen Feiern Halt und Hoffnung zu geben.“

Kennenlernen beim Pfarrfest St. Severin

Ab September kann man Pater Pius bei den Gottesdiensten kennenlernen bzw. wiedersehen. Eine besondere Gelegenheit dazu bietet auch das Pfarrfest von St. Severin, das heuer am 25. September stattfinden wird.

Bei einem Festgottesdienst werden zwei Jubiläen gefeiert: 50 Jahre Seelsorgezentrum und 40 Jahre Pfarre. Ein Festbetrieb am Pfarrplatz, ein Kindernachmittag und eine Bilderausstellung stehen auf dem Programm. Dabei ergibt sich sicher auch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit dem neuen Priester.

