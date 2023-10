Tullner Vizebürgermeister räumt erneut bei Quizbewerben ab

In der Stadtpolitik ist Rainer Patzl schon lange für die Tullner Grünen im Gemeinderat aktiv, aktuell sogar als zweiter Vizebürgermeister. Was er aber noch länger betreibt, ist das fast schon professionelle Beantworten von Quizfragen aller Art und das gar nicht so selten auch im Radio oder Fernsehen. Können Sie sich noch an die Sendung „Made in Austria“ erinnern? Rainer Patzl gewann dort ein Auto. Das 100.000-Schilling-Quiz beim Radiosender Ö3? Patzl war 1995 der letzte Gewinner. Bei der Millionenshow räumt er er im Jahr 2000 1,25 Millionen Schilling ab und zuletzt konnte er bei der Sendung „Quizmaster“ auf ServusTV 19 Erfolge feiern und damit 69.000 Euro einsacken.

Nun gingen in Innsbruck die österreichischen Quizmeisterschaften über die Bühne, naturgemäß war Rainer Patzl mittendrin statt nur dabei. „Und es war ein sehr erfolgreiches Wochenende“, fasst der Quizmeister zusammen. Gleich am ersten Tag war er Teil des siegreichen Niederösterreich-Teams beim Bundesländerwettbewerb. Einer seiner Mitquizzer war hier mit Michael Schimek ein weiterer Tullner. Er ist nebenbei bemerkt der Sohn der verstorbenen ehemaligen TVP-Vizebürgermeisterin Susanne Schimek. Bibliothekar Stefan Wilborny und die mehrfache Behindertensportlerin des Jahres, Claudia Lösch, machten das Team komplett.

Rainer Patzl (2.v.l.) mit seinem siegreichen Team "Simmering-Kapfenberg". Foto: privat

Am zweiten Tag holte Patzl mit der Bundesländer-Team-Melange „Simmering-Kapfenberg“ den Sieg im Team-Bewerb und am dritten gewann er mit Martin Haas, der u.a. für ServusTV im Redaktionsteam für Quizfragen-Ausarbeitung zuständig ist, den Paarbewerb. Dass er im Einzelbewerb diesmal unter „ferner liefen“ landete kann Patzl angesichts der anderen Erfolge „locker verschmerzen“ und: „Anscheinend bin ich ganz gut darin, mir die richtigen Mitspielerinnen und Mitspieler auszusuchen.“