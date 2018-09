Die Stadtgemeinde sucht die „Helden der Herzen“. Diese Aktion ist ein weiterer Baustein für die „Stadt des Miteinanders“, die Bürgermeister Peter Eisenschenk seit Jahren als zentrales Anliegen trommelt.

„Das Wichtigste für eine funktionierende Stadt ist, dass das Miteinander der Menschen funktioniert. Dieses Ziel steht über allen anderen“, unterstreicht Eisenschenk die Bedeutung der Initiative. Echte soziale Netze seien ein wichtiger Beitrag für ein gelingendes Leben.

„Das Wichtigste für eine funktionierende Stadt ist, dass das Miteinander der Menschen funktioniert.“ Peter Eisenschenk

Die erste Maßnahme in diese Richtung setzte der Bürgermeister bereits im Jahr 2011 mit dem „Netzwerk Nachbar“. Unter diesem Titel wurden seitdem zahlreiche Feste von Nachbarn für Nachbarn veranstaltet, alleine in diesem Jahr waren es wieder mehr als 30. „Die einmalige Kleinstadtatmosphäre Tullns lebt vom aktiven, harmonischen Miteinander zwischen unseren Bürgern – und das soll auch in Zukunft so bleiben. Ein ‚Wir‘ entsteht nicht, wenn man anonym aneinander vorbei lebt, sondern wenn man Gemeinschaft mit Familie, Freunden und mit der Nachbarschaft lebt“, erklärte Eisenschenk.

Als „Helden der Herzen“ können jetzt Menschen nominiert werden, die besonders freundlich, herzlich und hilfsbereit sind, egal ob in der Nachbarschaft, im Verein, im Freundeskreis oder im Geschäft nebenan. Bislang wurden schon 30 dieser besonderen Tullner genannt, noch bis 3. Oktober sind weitere Nominierungen möglich.

Als Stadt des Miteinanders wird Tulln von der „Akademie für Potenzialentfaltung“ unter dem Neurobiologen Gerald Hüther begleitet. Dieser sagt u.a., dass eine gute Gemeinschaft Bürger glücklicher und gesünder mache. Wichtig sei aber, dass diese Gemeinschaft nicht „verordnet“, sondern lediglich angestoßen und gefördert wird. „Und genau daran arbeiten wir mit unseren Initiativen“, schließt Eisenschenk.