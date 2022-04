Tulln bietet Sprechstunden gegen Nachbarschaftskonflikte

Werbung

Im Sinne der Initiative „Stadt des Miteinanders“ möchte die Stadtgemeinde Tulln Nachbarschaft fördern. Seit Mitte 2021 gibt es daher eine kostenlose Koordinationsstelle im Rathaus, die bei Nachbarschaftskonflikten helfen kann.

„Die Initiative ‚Stadt des Miteinanders‘ hat es sich zum Anliegen gesetzt, ein positives Zusammenleben in Tulln zu unterstützen. Daher haben wir die Koordinationsstelle geschaffen – mit Erfolg, denn in den ersten sechs Monaten wurde sie bereits von 14 Bürgern in Anspruch genommen und das Feedback war ausschließlich gut“, erklärt Bürgermeister Peter Eisenschenk, Initiator der „Stadt des Miteinanders“.

Beispielhafte Anliegen der letzten Monate waren Streitigkeiten über Bäume und Sträucher, Unklarheiten zum Wegerecht, Fragen zu Lärm und Lautstärke sowie zur Errichtung von Zäunen. Bürger können ihr individuelles Problem bzw. ihre Frage schildern und erhalten eine Einschätzung der Lage: Handelt es sich um ein Kommunikationsthema zwischen den Nachbarn, oder braucht es rechtlichen Beistand?

Sprechstunden mit Experten

„Eine ‚Stadt des Miteinanders‘ zu sein bedeutet auch, Konflikte, die ein natürlicher Teil des Lebens sind, eigenverantwortlich und konstruktiv anzugehen - und genau dazu dient die Sprechstelle“, so Projektleiterin Stefanie Jirgal.

Die Stelle ist von Personen besetzt, die über die nötige Sozial- und Konfliktmanagementkompetenz sowie über geeignetes Rechtswissen verfügen, um die individuelle Lage einschätzen und Empfehlungen für weitere Schritte geben zu können - die Stadtgemeinde wird hier von den Rechtsanwaltskanzleien Lukas Bittighofer (WKK Rechtsanwälte), Winkler & Riedl, Hoffmann & Sykora sowie Hetsch & Paulinz unterstützt, die im Wechseldienst die Sprechstunde betreuen.

