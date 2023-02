Tulln sucht die „Helden der Herzen“

Die Stadt Tulln sucht wieder die „Helden der Herzen“ und stellt die Frage: „Gibt es diesen einen besonderen Menschen in Ihrem Umfeld, Ihrer Nachbarschaft, Ihrem Verein, Freundeskreis oder im Geschäft nebenan, der freundlicher, herzlicher und hilfsbereiter ist als alle anderen?“ Genau diese Menschen können bis 28. Februar unter stadtdesmiteinanders.at oder per Formular, das im Bürgerservice im Rathaus aufliegt, nominiert werden.

Es reichen Name, Kontaktdaten und ein Satz, warum diese Person ein wahrer Held des Miteinanders ist. Die Nominierten werden am 28. April im Rahmen einer Abendveranstaltung im Atrium des Minoritenklosters geehrt und erhalten ein persönliches Dankeschön für ihre Rolle in der Gemeinschaft.

Helden und Heldinnen des Alltags

Es kann der liebe Nachbar sein, der im Urlaub die Pflanzen gießt. Es kann die Verkäuferin an der Supermarktkassa sein, die auch unter größtem Stress ihre Kundschaft anlächelt. Die Möglichkeiten, ein Held für das Miteinander zu sein, sind fast unendlich. All diese besonderen Menschen haben gemein, dass sie im Alltag auf ihre Nächsten achten - sie sind eine Stütze des Miteinanders und machen eine Gemeinschaft überhaupt erst möglich.

Bürgermeister und Initiator der „Stadt des Miteinanders“ Peter Eisenschenk meint: „Das Miteinander und die Solidarität in der Gesellschaft waren selten so wichtig wie jetzt. Mit der Aktion ,Helden der Herzen‘ möchten wir einerseits den besonders hilfsbereiten Menschen Anerkennung zukommen lassen und andererseits noch mehr Menschen motivieren und inspirieren, das Miteinander in Tulln aktiv mitzugestalten - wir freuen uns auf Ihre Nominierungen.“

