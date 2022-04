Das Gedächtnis der Stadt entdeckt

Werbung

Eine Gruppe interessierter Bürgerinnen und Bürger begab sich – auf Einladung von der „Stadt des Miteinanderes“ – mit der Tullner Historikerin Heidemarie Bachhofer und Andreas Pimperl von der Stadtgemeinde in den Keller des Rathauses. Dort ist in zwei Depoträumen auf ca. 3.000 Laufmetern in mehr als 1.000 Kartons und 1.500 Büchern das Stadtarchiv untergebracht.

„Das Stadtarchiv Tulln verwahrt Schriftgut, das aufgrund seiner rechtlichen und/oder historischen Bedeutung dauernd erhalten bleiben soll. Darüber hinaus sammelt es ergänzende Materialien (Vereinsarchive, Firmenarchive, Nachlässe von Privatpersonen, Fotos, Plakate, Film- und Tondokumente, Lokalzeitungen), um das städtische Leben und das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Geschehen im Laufe der Zeit zu dokumentieren“, informierte Bachhofer.

Die Archivalien reichen bis ins Mittelalter zurück. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es vermehrt Akten der Stadtverwaltung, Sitzungsprotokolle der Stadtverwaltung, Gerichtsakten, etc. Die älteste Handschrift ist das „Testamentenbuch“ aus den Jahren 1414 bis 1438, das Testamente der Tullner Bürgerschaft enthält.

Doch nicht der gesamte Bestand des Stadtarchivs lagert in Tulln. Etwa 270 Urkunden sowie einige der ältesten Bücher wurden Ende des 19. Jahrhunderts dem NÖ Landesarchiv in St. Pölten zur Verwahrung übergeben.

Solche Archive dienen der historischen Forschung als Quellensammlung und sind öffentlich einsehbar.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.