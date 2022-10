Tullner Gemeinderat beschloss Maßnahmen gegen Teuerung

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um der allgemeinen Teuerung gegenzusteuern. Die dazu notwendigen Beschlüsse fielen einstimmig, für Debatten war dennoch gesorgt.

Größter Brocken: Bei Gebühren und Entgelten, die von der Stadtgemeinde eingehoben werden, wird die üblicherweise jährlich durchgeführte Inflationsanpassung für 2023 ausgesetzt. Bei der aktuellen Inflationsrate bedeutet das im kommenden Jahr einen Einnahmen-Entfall von rund 1,1 Millionen Euro.

„Das finde ich so gut, dass ich den Antrag bereits letztes Jahr gestellt habe“, merkte dazu Gemeinderat Andreas Bors (FPÖ) an. Leider habe damals die schwarze Rathausmehrheit mit der Begründung „das geht nicht“ dagegen gestimmt.

Bors: Impfkampagnen-Geld gegen Teuerung verwenden

Was die TVP-Spitze umgehend relativierte. Jetzt sei es eben angesichts von Ukraine-Krieg und Teuerung wirklich notwendig, sagte Vizebürgermeister Harald Schinnerl. Aber einen derartigen finanziellen Kraftakt könne die Stadt sicher nicht jedes Jahr leisten.

Bürgermeister Peter Eisenschenk ergänzte: „Es ist wichtig jetzt ein klares Zeichen zu setzen, dass die öffentliche Hand die Inflation nicht weiter antreiben soll.“

Als weitere Unterstützungsmaßnahme wurde aus dem laufenden Budget ein Sozialfonds in Höhe von 200.000 Euro eingerichtet. Er soll gezielt Personen unterstützen, die sich nachweislich in einer finanziellen Notlage befinden und daher nicht in der Lage sind, vitale Ziele wie Ernährung, Wohnung, Ausbildung oder Erhaltung der Gesundheit zu verfolgen. Diesen könne aus dem Fonds eine einmalige Unterstützungszahlung von bis zu 500 Euro gewährt werden.

Andreas Bors beantragte hingegen, die rund 130.000 Euro, die die Bundesregierung der Stadtgemeinde für eine Corona-Impfkampagne zur Verfügung stellt, zu verwenden, um Menschen „aus der Mitte der Gesellschaft“ von der Teuerung zu entlasten. „Damit würden wir Bürger auch nicht zu Bittstellern machen“, sagt Bors.

Hier kontert Sozialstadträtin Elfriede Pfeiffer: „Der Erstkontakt für Hilfe aus dem Sozialfonds kann auch durch andere Personen – Nachbarn, Bekannte, Verwandte – erfolgen.“

Uneinigkeit herrschte außerdem darüber, ob Mittel aus der Impfkampagne überhaupt anderweitig verwendet werden dürfen. Aber ein Bors-Zusatzantrag, die 130.000 Euro unangetastet zu lassen, bis Rechtssicherheit herrscht, fand keine Mehrheit.

Als dritte Anti-Teuerungs-Maßnahme wurde der Heizkostenzuschuss der Gemeinde von 210 auf heuer 270 Euro angehoben. Er kann, wie auch jener des Landes NÖ, bis 31. März 2023 beantragt werden.

