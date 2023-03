Tulln präsentiert Rechnungsabschluss für 2022

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 29. März, steht der Beschluss des Rechnungsabschlusses 2022 auf der Tagesordnung. Der Blick in das bereits zur Einsicht aufliegende Zahlenwerk zeigt: Die veranschlagten Ausgaben wurden 2022 nicht überzogen und gleichzeitig höhere Einnahmen erzielt – sodass 5 Millionen Euro den Rücklagen zugeführt, also „angespart“, werden konnten. „Insgesamt sind damit nun 13 Millionen Euro an Erspartem vorhanden – und das ist gut so, denn die Stadtgemeinde hat weiterhin viel vor und ist selbst von den inflationsbedingten Teuerungen betroffen“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Puffer für Projekte und ordentlichen Haushalt in der Zukunft geschaffen

Das Netto-Ergebnis des Jahres 2022 – also die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben – zeigt einen Überschuss von 6,3 Millionen Euro und ist damit besser ausgefallen, als ursprünglich veranschlagt. Davon wurden noch im Vorjahr 5 Millionen Euro an zusätzlichen Rücklagen geschaffen. Die Ersparnisse stehen der Stadtgemeinde nun als Puffer für die Zukunft zur Verfügung – einerseits für weitere Projekte und andererseits, um den ordentlichen Haushalt in den kommenden Jahren ausgleichen zu können. Denn auch für die Stadtgemeinde Tulln wurde die Zeit angesichts gestiegener Material- und Energiekosten nicht leichter und der finanzielle Aufwand zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Einrichtungen steigt.

„Wenn die Zeiten finanziell schwierig sind, sind Investitionen von gefestigten Institutionen wie Gemeinden von großer Bedeutung. Wir werden der Wirtschaft auch 2023 mit unseren Möglichkeiten den Rücken stärken. Die Vielzahl an Projekten, die wir uns vorgenommen haben, spricht für sich“, erklärt Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Harald Schinnerl. Der Beschluss des Rechnungsabschlusses steht in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 29. März, auf der Tagesordnung.

Weitere Zahlen aus dem Rechnungsabschluss

Im vergangenen Jahr konnten erneut strategische Investitionen in Infrastruktur, Kooperationen und die Lebensqualität der Bevölkerung – unter anderem durch 40 investive Einzelprojekte – und sonstige Investitionen im Ausmaß von 10 Millionen Euro finanziert werden. Am meisten wurde auch 2022 wieder in die Infrastruktur investiert – konkret 1,9 Millionen Euro in die Erneuerung von Gemeindestraßen (inklusive Rad- und Wanderwege und Beleuchtung) und 1,1 Millionen Euro in die Sanierung der Wasser- und Kanalleitungen in der Innenstadt. Der Schuldenstand der Stadtgemeinde Tulln liegt mit Ende 2022 bei circa 56,6 Millionen Euro (+0,5 Millionen).

