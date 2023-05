Aus für „s'Pfandl“ und „Zweitwohnsitz“

Die gastronomische Landkarte der Stadt wird um zwei Einkehrpunkte ärmer. Am Hauptplatz wird „s’Pfandl“ nicht mehr aufsperren und in der City Passage bleibt der „Zweitwohnsitz“ dauerhaft geschlossen. Christine und Kurt Hoffmann suchen schon seit einiger Zeit einen Nachfolger für ihr beliebtes Hauptplatzlokal. „Wir sind seit August 2022 Betreiber des Messerestaurants in Halle 10 und 7, betreiben die Gastronomie im Danubium und sind als Cateringunternehmen in Tulln gut gebucht“, erklärt Kurt Hoffmann. All diese Aufgaben parallel mit der gewohnten ,s’Pfandl‘-Qualität zu bewältigen, sei unmöglich.

„Es tut mir schon leid, weil das Pfandl in Tulln eine Institution war, erst in der Rossmühle, dann vis-à-vis. Aber ohne Personal geht es leider nicht.“ Kurt Hoffmann, Gastronom

Nach reiflicher Überlegung fassten die Hoffmanns den Entschluss, das Lokal gegen eine Invest-Ablöse zu verkaufen. Das habe man auch dem Personal mitgeteilt, worauf es zu einer Kündigungswelle gekommen sei. „Eigentlich wollten wir im Mai noch einmal aufsperren, aber jetzt wurden wir kurzfristig gezwungen, gleich geschlossen zu halten“, sagt Hoffmann, „es tut mir schon leid, weil das Pfandl in Tulln eine Institution war, erst in der Rossmühle, dann vis-à-vis. Aber ohne Personal geht es leider nicht.“ Mit einem kleinen Fest für Freunde und Stammgäste wollen die Hoffmanns demnächst noch einmal „Danke!“ sagen.

Kein „Zweitwohnsitz“ mehr in der City Passage am Tullner Hauptplatz. Vor dem Lokal sind die Gastgartenmöbel gestapelt, der Innenraum ist bereits großteils geräumt. Foto: Thomas Peischl

„Dauerhaft geschlossen“ liest man auch auf der Facebook-Seite des „Zweitwohnsitz“. In diesem Fall war es die aktuelle Teuerungswelle, die Melanie und Martin Berger zu diesem Schritt zwang. Damit verliert die Stadt ein innovatives Lokal, das unter anderem mit Bowls zum selbst Zusammenstellen aus einer Fülle von Zutaten und selbst gemachten Mehlspeisen zu begeistern wusste.

