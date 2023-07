s'Pfandl am Tullner Hauptplatz wird jetzt zur mediterranen Oase

TULLN Vor knapp zwei Monaten stand endgültig fest, dass „s'Pfandl“ am Hauptplatz nicht mehr aufsperren wird. Der Entschluss war Gastronom Kurt Hoffmann nicht leicht gefallen. Umso größer ist seine Freude jetzt, eine qualitativ hochwertige Nachfolgelösung verkünden zu können, „auf die sich schon ganz Tulln freut“.

Filip Franjicevic und seine Familie haben sich mit ihrer „Mediteran Oase“ in der Bahnhofstraße seit mehr als zwölf Jahren einen guten Namen gemacht. Geboten werden Spezialitäten der Mittelmeerküche, von Antipasti über frische Trüffel, Weine und Prosecco bis hin zu Käse- oder Fleischplatten und Fischgerichten.

„Wir mussten leider immer wieder Leute wegschicken.“

Und obwohl Franjicevic vor etwa vier Jahren ein zweites Lokal auf der gegenüberliegenden Straßenseite dazumietete, wurde der Platz für Shop und Restaurant zu klein: „Wir mussten leider immer wieder Leute wegschicken.“ Da traf es sich hervorragend, dass die beiden Gastroprofis seit mehr als 30 Jahren befreundet sind. Zunächst hatte Hoffmann eher im Spaß angeboten: „Du kannst ja mein Lokal übernehmen.“

Doch der Gedanke reifte in Franjicevics Kopf zum Plan. Nachdem auch die Familie zugestimmt hatte, stand der Nachfolge nichts mehr im Weg. In der ersten September-Woche soll die „Mediteran Oase“ im ehemaligen „s'Pfandl“ am Hauptplatz eröffnen, mit Shop im Erdgeschoß und Restaurant im Obergeschoß. Schon jetzt hat Franjicevic 130 Reservierungen für September. Dass es im größeren Lokal deutlich leichter wird, einen Platz zu bekommen, darf also bezweifelt werden.