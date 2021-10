Stadtgemeinde Tulln erweitert Impfangebot ohne Anmeldung

Um den Bürgerinnen und Bürgern Tullns und der Region über den Winter einen möglichst unkomplizierten Zugang zur Corona-Impfung zu bieten, organisiert die Stadtgemeinde ab 30. Oktober nun jeden Monat – als Ergänzung zu den Impfungen in den Ordinationen – einen Impf-Tag im Rathaus. Hier erhält man ohne Anmeldung Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Am 3. November macht außerdem von 15 bis 18 Uhr der NÖ Impfbus erneut in Tulln am Hallenbadparkplatz (Karl-Metz-Gasse 1a) Halt.

Red. Tulln Erstellt am 16. Oktober 2021 | 08:51