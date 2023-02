Tulln: Diamond City wird zum Best Western

Im Mai 2017 wurde mit dem Diamond City Hotel der größte Beherbergungsbetrieb der Stadt eröffnet. Jetzt bekommt das 78 Zimmer große Haus mit der markanten Glitzerfassade einen neuen Betreiber. Die Best Western Hotel Betriebsgesellschaft pachtet das Stadthotel und betreibt damit ab April auch ihr erstes Haus in Österreich.

Eigentümer bleibt Christian Guzy, der das Hotel gemeinsam mit Errichter Herbert Pinzolits eröffnet hatte. Er zieht sich aber aus dem operativen Geschäft zurück und gibt den Betrieb in die Hände der Eschborner Hotelgruppe.

Die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft übernimmt das Hotel mit einem langjährigen Pachtvertrag. Das Management des 78-Zimmer-Hotels verantwortet die Schwestergesellschaft Unitels Consulting GmbH.

„Wir freuen uns sehr, nun auch ein Hotel in Österreich in unserem Portfolio zu haben und das größte Hotel in Tulln erfolgreich weiterführen zu dürfen. Das engagierte Team vor Ort sowie die weiterhin wichtige Unterstützung der weltweiten Marke Best Western werden das Haus für die Zukunft gut rüsten und im Markt erfolgreich positionieren“, sagt Roman Schmitt, Geschäftsführer der B.W. Hotel Betriebsgesellschaft und der Unitels Consulting GmbH.

Das bestehende Mitarbeiterteam wird vom neuen Betreiber komplett übernommen. „Ich freue mich, das Haus nun in die guten Hände einer renommierten Hotelgruppe übergeben zu können, die das Hotel mit dem bestehenden Team langfristig weiterführen wird“, sagt Christian Guzy.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.