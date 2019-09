„Die neue Virtulleum-App bietet ein außergewöhnliches Zusammenspiel zwischen Stadtmuseum Tulln, Objekten und Orten auf innovative Art und Weise“, freut sich Museums-Direktor Christoph Helfer bei der Präsentation des neuen Virtulleums.

30 ausgewählte Orte und 30 Objekte aus fünf historischen Epochen sind interaktiv abrufbar. Mittels Smartphone kann man bei einer beliebigen Station in die Virtulleum-App einsteigen. „Oder lassen Sie die Würfel entscheiden, wo die individuelle Stadtexpedition hinführt“, so Helfer. Die 30 Stationen verknüpfen die virtuelle mit der realen Welt.

„Das Virtulleum ist mit dieser Form der Geschichte in Österreich einzigartig. Wir verbinden das Beste aus zwei Welten.“ Peter Höckner

Rund drei Jahre wurde an der innovativen App gearbeitet. „Das Projekt wird von einem Miteinander geprägt, Schulen und Zeitzeugen wurden in die Arbeit mit eingebunden. Ein großer Dank gilt Christoph Helfer und seinem Team“, erklärte Kulturstadtrat Peter Höckner.

Besonders Jugendliche wollen die Objekte selber entdecken und „spielerisch etwas über ihre Geschichte erfahren“, weiß Höckner. Das Virtulleum verbindet bewusst auch die realen Museen der Stadt.

314 Fotos sind in der App zu finden, über 60 Videos, Zeitzeugen, Augmented Reality, 3D-Rekonstruktionen, spielerische Elemente sowie ein Quiz und vieles mehr. „Das Virtulleum ist mit dieser Form der Geschichte in Österreich einzigartig, wir verbinden dabei das Beste aus zwei Welten“, so Höckner. Die kostenlose App kann man ab 3. Oktober downloaden. Ab 5. Oktober bei der langen Nacht der Museen ist das Virtulleum hautnah erlebbar.