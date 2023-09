Tullner Volkspartei stellt ihr Team neu auf

Rechtzeitig, also deutlich mehr als ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl 2025, stellt die Tullner Volkspartei ihr Team neu auf. Aktuell hält die TVP 23 von 37 Mandaten und damit eine klare absolute Mehrheit (5 Grüne, 4 SPÖ, 3 TOP, und je 1 FPÖ und NEOS). „Unser Ziel ist und bleibt, die Trendstadt in Niederösterreich zu sein. Daher treffen wir früh Entscheidungen, damit wir mit neuen Kräften entschlossen an den Stärken Tullns arbeiten können“, sagt dazu Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Die Änderungen im Einzelnen: Harald Schinnerl, bis jetzt 1. Vizebürgermeister, legt wie geplant seine Funktionen in der Stadtpolitik „nach vielen erfolgreichen Jahren“, wie von Seiten der TVP betont wird, zurück. Wolfgang Mayrhofer, bislang 3. Vize, übernimmt seine Funktion. Seine Zuständigkeiten: Finanzen, Bau und Raumordnung.

Frauenpower: neue Vizebürgermeisterin, neue Stadträtin, neue Gemeinderätin

Neue 3. Vizebürgermeisterin wird Elfriede Pfeiffer. Sie übernimmt das Amt von Wolfgang Mayrhofer und wird ihre soziale Kompetenz stark in die Stadtregierung einbringen. Neue Stadträtin wird Eva Koloseus, die die Ressorts öffentliche Einrichtungen, Museen und Tourismus übernimmt. Franz Hebenstreit, der bisher für diese Bereiche zuständig war, ist nun für Vereine, Jugend und Sport verantwortlich.

Besonders freut Eisenschenk, dass Eva Maria Binder, Geschäftsführerin von DSM Austria GmbH, dem zweitgrößten Unternehmen in Tulln, das Team der VP Tulln im Gemeinderat verstärken wird: „Sie ist eine anerkannte Wirtschaftsfachfrau, bringt internationale Erfahrung mit und hat als Managerin eines Biotech-Unternehmens genau die Kenntnisse, die wir in der Trendstadt Tulln heute brauchen.“

Peter Eisenschenk dankt Harald Schinnerl abschließend für seinen tatkräftigen Einsatz und sein intensives Engagement für Tulln: „Ein großes Danke an unseren Vizebürgermeister – für sein Wissen und seine jahrelange Arbeit für unsere Stadt. Und ich freue mich über unsere neuen Kräfte in der städtischen Verantwortung und deren Zielstrebigkeit und Einsatzfreude für Tulln.“