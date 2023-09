Marketing Circus ist in Tulln weitergezogen

Seit zehn Jahren beschäftigt sich Agenes Jaglarz in ihrem eigenen Unternehmen mit dem Thema „Marketing“. Mit dem inzwischen auf fünf Mitarbeiterinnen angewachsenen Team arbeitet sie in unterschiedlichen Bereichen wie Social Media Marketing, Tourismus und Vertrieb. Mit dem Wachstum waren die Räumlichkeiten in der Wiener Straße zu klein geworden. Nach zwei Monaten intensiver Umbauten konnten die Circus Direktorin und ihr starkes Frauenteam nun mit zahlreichen Gästen die Eröffnung des neuen Büros in der Holzschuhpassage feiern.

„Ich danke meinen Eltern, die mir von Anfang an unternehmerisches Denken mitgegeben haben, meinen Schwiegereltern, die uns immer unterstützen“, sagte Jaglarz bei der Feier. Es folgten viele weitere Dankesworte, etwa an Wolfgang Steiner, der die richtige Immobilie für den Circus fand oder an Doris Prachner, „die beste Steuerberaterin“ und nicht zuletzt auch an ihr „bestes Team“ und die „besten Kunden“.

Zu Letzteren zählt auch die Stadtgemeinde Tulln. Bürgermeister Peter Eisenschenk gratulierte mit den Worten: „Umsetzungsstark, ein Wort überholt das nächste, schneller als das andere, eine echte Powerfrau. Ich wünsche dir, dass du diese Kraft behältst.“