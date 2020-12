Schon im Zuge der Bürgerbeteiligung zur „Tulln Strategie 2030“ hatte Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) eine mögliche Neugestaltung des Nibelungenplatzes als „Grüner Platz“ als Lieblingsprojekt deklariert (die NÖN berichtete). Jetzt wird er konkreter und strebt einen Grundsatzbeschluss zur Umsetzung an.

Gartenhauptstadt mit André-Heller-Effekt

„Klimaexperten empfehlen dringend, solche Asphaltwüsten zu entsiegeln. Wir hoffen, dass möglichst viele Gemeinderäte für das Ziel stimmen, dass Tulln mit einem klimafitten grünen Platz im Zentrum erneut Trends setzen soll“, sagt Eisenschenk. Mit der Neugestaltung des Platzes würde außerdem die Donaulände noch näher an den Stadtkern heranrücken, was wiederum Tullns Selbstverständnis als Gartenhauptstadt gerecht werde. „Und was die wunderbare Gestaltung angeht, so sind mir mit niemand Geringerem als André Heller im Gedankenaustausch“, freut sich Eisenschenk.

Thomas Peischl Auf die Planung kommt es an

Ein grüner, autofreier Platz wäre naturgemäß auch ganz im Sinne der Tullner Grünen - mit einem deutlichen „aber“, denn, so Vizebürgermeister Rainer Patzl: „Die in den Raum gestellten 4 Millionen Euro sind viel zu hoch. Um das halbe Geld kann man sicherlich denselben Effekt für die Umwelt erzielen und um die andere Hälfte noch sehr viele Dächer und Fassaden begrünen.“

Es müsse ja nicht unbedingt ein Heller-Garten werden. Was Ersatzparkflächen betrifft, so vermutet Patzl: „Ein Drittel muss man gar nicht ersetzen, denn Angebot schafft immer auch Nachfrage.“

SPÖ-Stadtrat Hubert Herzog sieht das Projekt „in der derzeitigen Situation eher kritisch“, will sich aber noch nicht festlegen: „Wir werden das bis zur Gemeinderatssitzung noch ausführlich in der Fraktion besprechen.“

Deutliche Worte, die keinen Spielraum für Interpretation lassen, findet Stadtrat Michael Hanzl (TOP): „Ganz ehrlich: In einer Zeit, in der die Wirtschaft mit dem Rücken zur Wand steht und in der die Arbeitslosigkeit neue Rekordwerte erreicht, ist das kompletter Irrsinn!“

TOP will junge Künstler ins Projekt einbinden

Ja, man könne den Nibelungenplatz besser und grüner gestalten, „aber sicher nicht mit einem André-Heller-Park um vier Millionen Euro!“ Auch mit 500.000 Euro wäre hier von mehr Bäumen bis zu kreativer Gestaltung („Warum nicht von jungen Künstlern?“) sehr viel möglich. „Und die restlichen 3,5 Millionen könnte man endlich einmal in die Katastralgemeinden und Stadtrandgegenden pumpen“, fordert Hanzl.

Von einem Irrsinnsprojekt spricht auch Gemeinderat Andreas Bors (FPÖ): „Dieses sündteure ÖVP-Prestigeobjekt würde über 200 wichtige Innenstadtparkplätze vernichten. Wenn ich daran denke, stellt es mir die Haare auf!“ Diese Abstellplätze wären für viele Bedienstete und Bürger, die ins Rathaus, zum Finanzamt, zum AMS oder zur Polizei wollen, sehr wichtig und müssten daher „in höchstmöglicher Anzahl erhalten werden.“

Last but not least ist Gemeinderat Herbert Schmied (NEOS) „prinzipiell dafür, etwas aus dem Platz zu machen, denn ein derartiges Projekt hat auch Vorbildwirkung für den privaten Bereich“. Seine Zustimmung macht er von der konkreten Planung abhängig. „Wenn es rein um Klimaziele geht, ist mit vier Millionen Euro mehr möglich, als nur alles in einen einzigen Platz zu stecken“, betont Schmied. Er plädiert für einen pragmatischeren Zugang, der ein vielseitiges Mischnutzungskonzept und keinen reinen Schaugarten-Park vorsieht.