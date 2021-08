Vor knapp sieben Wochen feierte das Star Movie nach über sieben Monaten Corona-bedingter Betriebsschließung sein Comeback. Zeit für ein erstes Resümee nach der (bereits zweiten) Wiedereröffnung und einen Ausblick auf kommende cineastische Highlights.

„Dank großer Kinostarts besuchten in den letzten Wochen insgesamt über 10.000 Kinofans das Star Movie Tulln“, berichtet Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr. Auch wenn das noch keine Besucherzahlen wie vor Corona sind, sei es doch ein deutliches Zeichen der Liebe zum ganz großen Kinoerlebnis. „Und für uns ist das ein klarer Auftrag weiterhin unser Bestes am Star Movie Standort in Tulln zu geben“, betont Obermayr, der mit seinem Familienunternehmen noch sechs weitere hochwertige Filmerlebniswelten betreibt.

Waren im Sommer 2020 große Kinohits Mangelware, ist dieser Kinosommer vollgepackt mit potenziellen „Tent-Pole“-(Zelt-stangen)-Produktionen, wie die größten Filmhits in der Kinobranche genannt werden.

Nach laufenden Blockbustern wie „Fast & Furious 9“ oder dem Disney Abenteuer „Jungle Cruise“ sorgt der neue Eberhofer Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk „Kaiserschmarrndrama“ ab 5. August für gut gebuchte Kinosäle und beste Stimmung.

Auch für Familien ist die Ferienzeit dank der Pferdesaga „Ostwind“ (läuft bereits), dem ersten Kinoabenteuer von „Tom & Jerry“ (ab 12. August) oder der „Paw Patrol“ (ab 19. August) eine wichtige Kinozeit. Hans-Peter Obermayr: „An ein derartiges Filmfeuerwerk in so kurzer Zeit kann ich mich in den letzten 20 Jahren nicht erinnern. Man hat nicht nur einen guten Grund ins Kino zu gehen, sondern gleich mehrere pro Woche!“

„Tom und Jerry“ bestreiten ab 12. August auch im Star Movie Tulln ihr erstes gemeinsames Abenteuer auf der großen Kino-Leinwand. Warner Bros.

Endlich: Dune und Bond kommen im September

Pandemiebedingt wurden letztes Jahr viele Starts auf 2021 verschoben, wie auch ein erster Blick auf den Kino-Frühherbst zeigt. Für 17. September ist zum Beispiel der mehrmals verschobene Kinostart von „Dune“ von Regisseur Denis Villeneuve terminisiert. Die 165 Millionen teure Mega-Produktion basiert auf dem gleichnamigen SciFi-Buch-Bestseller von Frank Herbert und wird von Branchenanalysten ähnlich wie Star Wars eingeschätzt. Und James Bond soll es mit seinem 27. Leinwandabenteuer „Keine Zeit zu sterben“ am 30. September ins große Kino schaffen.

Die Publikumslieblinge Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sind auch in der neuesten Eberhofer-Krimi-Verfilmung „Kaiserschmarrndrama“ in den Hauptrollen zu sehen. Constantin Film

Um auch in Pandemiezeiten größtmögliche Sicherheit zu bieten, wird im Star Movie Tulln die 3G-Regel durchgehend kontrolliert. Hans-Peter Obermayr: „Wir bitten alle Kinofans, auch wenn es derzeit nicht Pflicht ist, bis zur 3G-Kontrolle beim Saaleinlass einen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske aufzusetzen und immer schon etwas früher zu kommen, um Wartezeiten zu vermeiden.“ Weiters setzt man auf moderne Lüftungsanlagen (die Luft im Kinosaal wird bis zu viermal pro Stunde komplett gegen Frischluft ausgetauscht und angenehm klimatisiert) und lässt jeweils nach zusammengehörenden Besuchergruppen immer seitlich rechts und links einen Sitzplatz frei.

10x2 Star Movie Tickets zu gewinnen

Das Beste kommt zum Schluss: Star Movie Tulln und die NÖN verlosen 10x2 Kino-Tickets für Filme nach Wahl.

Wer am Donnerstag, 5. August, bis 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.