2021:

9. Oktober, 19 Uhr: „Boris Godunow“

23. Oktober, 19 Uhr: „Fire shut Up in my Bones“

4. Dezember, 19 Uhr: „Eurydice“

2022:

1. Jänner, 19 Uhr: „Cinderella“

29. Jänner, 19 Uhr: „Rigoletto“

12. März, 19 Uhr: „Ariadne auf Naxos“

26. März, 17 Uhr: „Don Carlos“

7. Mai, 19 Uhr: „Turandot“ mit Elza van den Heever

21. Mai, 19 Uhr: „Lucia di Lammermoor“

4. Juni, 19 Uhr: „Dean Hamlet“

www.starmovie.at