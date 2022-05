Seen und Bäder im Bezirk Tulln sind in Bereitschaft

Werbung

Wer kennt es nicht? Das herrlich erfrischende Gefühl, an einem heißen Sommertag ins Wasser einzutauchen, über die Wasseroberfläche zu gleiten und dabei neue Kräfte zu sammeln.

Das Tullner Aubad ist ein Eldorado für Wasserratten und Spielabenteurer mit zwei Wasserrutschen und schwimmendem Oktopus. Der große Naturbadesee ist das ideale Ausflugsziel im Bezirk Tulln für Familien, Hobbysportler und Genießer.

Perfekt für den Badespaß mit Kids sind der Sandstrand und der Erlebnis-Spielbach. Auch Stand-Up-Paddle-Boards oder Tretboote werden verliehen. Vergünstigte Saisonkarten gibt es noch bis 31. Mai im Sport- und Familienbad DonauSplash während der Öffnungszeiten.

Auch der Badeteich Trasdorf ist im Sommer bei Erholungssuchenden aus Nah und Fern gleichermaßen beliebt. Nach der sportlichen Betätigung im Wasser - bei freiem Eintritt - kann man sich mit Speisen und Getränken im „Seeparadies Trasdorf“ stärken.

Neben den Naturbadeseen gibt es auch einige Freibäder im Bezirk: Königstetten, Sieghartskirchen, Absdorf, Großweikersdorf und Kirchberg am Wagram.

Das Königstettner Parkbad bietet viele Aktivitäten, Spaß und Erholung für die ganze Familie etwa durch ein großes Schwimmbecken mit einer dreiteiligen Wasserrutsche und einem abgegrenzten Nichtschwimmerbereich, ein eigenes Kinderplanschbecken mit kleiner Elefantenrutsche und Sonnensegel sowie eine großzügige, sehr gepflegte Liegewiese zum Teil beschattet mit schönen Laubbäumen und Sonnenschirmen und eigens abgegrenztem Ruhebereich. Außerdem gibt es einen Beachvolleyplatz für Bewegungshungrige und für Kinder einen Robinson Crusoe Spielplatz und eine großzügige Sandspielkiste mit Wasserspender zum Plantschen.

Das Parkbad ist übersichtlich strukturiert und hat viel Charme, es eröffnet heuer am 19. Mai. Die Saisonkarten können wieder mit einem Frühbucherrabatt von 20 Prozent erworben werden: bis 18. Mai am Gemeindeamt Königstetten zu den Öffnungszeiten und von 19. Mai bis 31. Mai an der Parkbadkassa. Königstettner Kinder bis zur 9. Schulstufe erhalten einen Badeausweis am Gemeindeamt gratis.

Das Erlebnisbad Sieghartskirchen hat bereits geöffnet. Auf der Homepage der Gemeinde finden sich die tagesaktuellen Informationen über die Wassertemperatur und ob die 50 Meter lange Wasserrutsche in Betrieb ist.

Das Freibad Absdorf lockt ab 3. Juni mit einer Wasserrutsche, Nichtschwimmerbecken sowie vielen kleinen Schattenplätzchen zum Erholen. Direkt neben dem Freibad steht ein Kinderspielplatz samt Soccer- und Beachvolleyballanlage zur Verfügung. Aris Cantina bietet neben einheimischen und mexikanischen Spezialitäten auch Frühstücksvariationen sowie Kaffee, kühle Getränke und Desserts.

„Das Freibad Großweikersdorf öffnet (witterungsabhängig) Ende Mai“, informiert Bürgermeister Alois Zetsch.

Das großzügig sanierte Freibad in Kirchberg am Wagram wird voraussichtlich am Donnerstag, 26. Mai, in die neue Badesaison starten. Hier steht den Gästen ein großes Schwimmbecken (in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereiche unterteilt) sowie ein Kinderplanschbecken mit kleiner Rutsche zur Verfügung.

