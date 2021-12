Michelhausen mit größtem Bevölkerungs-Plus im Bezirk Tulln

Michelhausen ist ein besonders begehrtes Pflaster: 3.696 Bürgerinnen und Bürger wohnen in der Gemeinde im westlichen Tullnerfeld. In der Bevölkerungsstatistik NÖs liegt der Ort, gemessen an den größten relativen Zuwächsen, sogar auf Platz eins.

Michelhausen – samt Katastralen Atzelsdorf, Michelndorf, Mitterndorf, Pixendorf, Rust im Tullnerfeld, Spital und Streithofen – verzeichnet ein Plus von 41,9 Prozent in zehn Jahren.

Ortschef: Bahnhof und Bautätigkeit als Gründe

2011 war der Ort, der den Bahnhof Tullnerfeld teilweise beheimatet, mit 2.605 Einwohnerinnen und Einwohnern niederösterreichweit noch auf Rang 160, mittlerweile ist er auf den 105. Rang vorgerückt. Zahlen aus dem Jahr 2020 verdeutlichen den beträchtlichen Anstieg: Den 263 Wegzügen stehen 447 Zuzüge entgegen (Saldo: +184), außerdem zählt die Gemeinde 40 Geburten und 20 Todesfälle.

Die Gründe für den Zuwachs liegen für Neo-Bürgermeister Bernhard Heinl (ÖVP) auf der Hand: „Das ist einerseits durch die Standortaufwertung mit dem Bahnhof Tullnerfeld zu erklären und andererseits durch die Bautätigkeit.“ Das vorrangige Ziel des seit November amtierenden Ortschefs: eine „spürbare Bremse beim großvolumigen Bau“.

Neben Michelhausen verbuchen zwei weitere Orte des Bezirks deutliche Zuwächse: Königstetten (im NÖ-Ranking Platz sechs) mit +30 Prozent und Muckendorf-Wipfing (Platz acht) mit +29,3 Prozent.

Quelle: Statistisches Handbuch des Landes NÖ 2021, Stand: 1.1.2021