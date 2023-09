FF Langenrohr befreite Lkw aus Notlage

Bei einer Warenanlieferung für die Foodtruck Betreiber bei der Padel Area Langenrohr war ein Lkw mit dem rechten Vorderrad bis zur Vorderachse in eine Schacht, der mit einem Betondeckel gesichert war, eingebrochen. Dem Lenker aus dem Bezirk Melk gelang es nicht mehr, selbstständig mit seinem Schwerfahrzeug herauszufahren. Die Feuerwehr, die mit neun Mann angerückt war, konnte das Fahrzeug mittels Hebekissen anheben, einen Holzpfosten unter das Vorderrad legen und so die Bergung des Fahrzeuges vornehmen. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.