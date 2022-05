Bargeld vom Bankomat im Bezirk Tulln: Die Nähe zählt

Werbung

Wie sieht die ältere Generation das Thema Bargeld? Dazu sagt der Bezirksobmann der Senioren Tulln Josef Haider: „Da die Bankfilialen auch in Zukunft leider weiter reduziert werden, ist es unbedingt notwendig, dass zumindest die Möglichkeit einer Bankomatbehebung in den Gemeinden aufrecht bleibt.“ Das sei für alle Bewohner, aber speziell für jene, die nicht mehr so mobil sind, lebensnotwendig.

Die Möglichkeit, an manchen Supermarktkassen zu den Öffnungszeiten gleich auch Geld abzuheben, sieht Haider als Ergänzung des Angebotes: „Das darf aber nicht dazu führen, dass die Bankomaten in den Gemeinden von der Bildfläche verschwinden.“

Hermann Haneder, Bezirksvorsitzender des Pensionistenverbandes, ist enttäuscht, „wie sich die Banken vor ihrer Verantwortung, möglichst nahe bei den Menschen zu sein, einfach drücken.“ Viele Bankomaten werden einfach wegen Gewinnmaximierung aufgelassen, meint er. Die Sorgen der älteren Menschen sind seiner Meinung nach: „Wie komme ich hin zum nächsten Bankomat (weite Wege, hoher Benzinpreis, usw.)? Wird das Bargeld abgeschafft?“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.