Bahnhofstraße wird die nächste Tullner Großbaustelle

Seit 2021 läuft die Sanierung der bis zu 60 Jahre alten Straßeneinbauten, also der Gas-, Wasser- und Kanalleitungen, in der Tullner Innenstadt in mehreren Etappen. Während die Arbeiten im letzten Teilstück der Langenlebarner Straße in die Endphase gehen, steht mit der Bahnhofstraße im kommenden Jahr noch ein letzter großer Brocken bevor.

Foto: NOEN

Miteingeschlossen sind Karlsgasse und Pfanngasse, aber der umfangreichste Baustellenabschnitt wird die Bahnhofstraße selbst sein. Witterungsabhängig von Jänner oder Februar bis längstens Ende Juni ist mit einer Sperre der Fahrbahn zwischen Rathausplatz und Buchinger-Kreisverkehr zu rechnen.

„So gut wie möglich wird in Abschnitten und Teilfreigaben einzelner Bereiche gearbeitet“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk. Die Gehsteige sollen durchgehend begehbar und damit auch der Zugang zu den Geschäften jederzeit möglich sein.

Über Jasomirgottgasse zum Hauptplatz

Die Zufahrt für den motorisierten Verkehr zum Hauptplatz wird während der Arbeiten wie gewohnt von Westen (durch das St. Pöltner Tor) möglich sein. Zusätzlich wird die Jasomirgottgasse von der Franz-Josef-Straße bis zur Karlsgasse in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Ab der Karlsgasse wird die Einbahn umgedreht, sodass man von der Franz-Josef-Straße direkt zum Hauptplatz zufahren kann.

Anrainer und Betriebe der Bahnhofstraße werden vorab umfassend über die Baustelle informiert. Vor und während der Bauzeit setzt die Stadtgemeinde einen Ombudsmann ein, der für kurzfristige und individuelle Anliegen zur Verfügung steht. Weiters soll umfassend auf die Umleitungen sowie die durchgehende Zugänglichkeit der Betriebe in der Bahnhofstraße hingewiesen werden.

Die ursprünglich bis Jahresende angekündigte, baustellenbedingte Einbahnführung der Langenlebarner Straße zwischen Nixen-Kreisverkehr und Hafenstraße wird mit 17. November aufgehoben. Dann heißt es wieder „Freie Fahrt“ in beide Richtungen und auf frischem Belag.

Langenlebarner Straße soll auch grüner werden

Mit der Herstellung der Oberfläche erfolgte der letzte Arbeitsschritt. Die Nebenflächen werden im Jahr 2023 finalisiert, womit die Langenlebarner Straße auch grüner wird: Auf der jetzt besonders breit erscheinenden Fläche des Geh- und Radweges entstehen neue Grünflächen, die mit Stauden und 20 klimaangepassten Bäumen bepflanzt werden.

Aus bautechnischen Gründen wurde die Asphaltierung des Weges zuerst vollflächig durchgeführt. „Dies ist eine gängige und vor allem kosten- und zeitsparende Variante, da dadurch der Geh- und Radweg in einem Zug asphaltiert werden konnte“, erklärt Eisenschenk. Weiters folgen im nächsten Jahr noch die Deckschicht und die Markierung des Geh- und Radweges.

Insgesamt investierte die Stadtgemeinde von 2020 bis 2023 rund 2,3 Millionen Euro in die Generalsanierung der Langenlebarner Straße, die eine der Haupt-Einfahrtsstraßen Tullns ist.

