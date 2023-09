Wird in Großweikersdorf genug für einen sicheren Schulweg getan?

Ein NÖN-Leser nahm die Aktion Schutzengel zum Anlass und fragte in der Redaktion nach: „Was hilft den Kindern ein Plakat, wenn es keinen gesicherten Straßenübergang gibt?“ Beim Überqueren der Wiener Straße sei gleich am ersten Schultag ein Unfall passiert, ein Schulkind erlitt dabei leichte Verletzungen, berichtet er. Seiner Meinung nach fehlt ein Zebrastreifen nach der Einmündung der Bahnstraße. Hier sei die Straße - vor allem gegen 7.30 Uhr - sehr stark befahren und durch Fußgänger am Weg zu Kindergarten, Mittelschule, Volksschule und Arzt sehr frequentiert. Polizisten habe er um diese Uhrzeit dort noch nie gesehen. Sind dem Bürgermeister die Sicherheit und Gesundheit der Mitbürger und Kinder egal, fragt sich der betroffene Bewohner.

Vizebürgermeister Paul Otto, der für das Ressort Straßenverkehr zuständig ist, widerspricht vehement: „Die Marktgemeinde hat in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen für die Sicherheit im öffentlichen Verkehr umgesetzt: In den von Kindern vermehrt frequentierten Straßenzügen gibt es bereits mehrere Schutzwege, die von den Kindern auch vorbildlich benutzt werden. Die Vorgaben, unter welchen Voraussetzungen ein Schutzweg errichtet werden darf, werden von der Verkehrsbehörde geprüft und tatsächlich ist es so, dass wir schon an mehreren Standorten gerne Schutzwege errichtet hätten, diese uns aber nicht bewilligt wurden. Nichtsdestotrotz bleiben wir an der Thematik dran, es sind bereits weitere Schutzwege in Vorbereitung. Beim der Wiener Straße handelt es sich im Übrigen um eine Landesstraße, was wiederum bedeutet, dass wir auf Verordnungen der zuständigen Behörde angewiesen sind.“

Schülerlotsen und bereits gesetzte Maßnahmen

Otto zählt noch weitere Maßnahmen auf, die den Schulweg sicherer machen sollen: Durch die vielen Stellplätze auf der Elternhaltestelle ist die Parkplatzsituation im gesamten „Bildungsgrätzl“ viel entspannter und so der gesamte Bereich übersichtlicher und damit gerade für zu Fuß gehende Kinder sicherer geworden. An Schultagen gilt Tempo 30 und im gesamten Gemeindegebiet wurden eigens angefertigte, lebensgroße Kinder-Hinweisschilder aufgestellt. An laufend wechselnden Standorten werden mit mehreren Geräten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.



Gemeinsam mit dem Elternverein plant die Marktgemeinde in Zukunft den Einsatz von Schülerlotsen, informiert der Vizebürgermeister: „Diese sollen gezielt, vor allem in der morgendlichen 'Rushhour', an besonders stark frequentierten Stellen für die Sicherheit der Kinder sorgen. Die Suche nach freiwilligen Schülerlotsen wird bald beginnen, der Elternverein ist hier bereits in Vorbereitung.“

Auf die Frage, ob solche Schülerlotsen auch bei der Einmündung der Bahnstraße in die Wiener Straße postiert werden, antwortet Otto: „Die Schülerlotsen werden dort eingesetzt, wo sie am meisten bewirken können. Die genannte Stelle kommt dafür sicher in Frage, ich will hier aber nicht über 'ungelegte Eier' reden - dieses Vorhaben ist erst in Planung.“