In Sitzenberg und Fels: Lastkrafttheater präsentiert „Des is afoch so“

Der einzige Theater-LKW Österreichs ist zurück und präsentiert das Stück „Des is afoch so – Ein sagenhafter Jux“ von Peter Pausz. Als Bühne dient traditionellerweise die Ladefläche eines Lastwagens.

Die Organisatoren Max Mayerhofer und David Czifer, deren Projekt 2019 mit dem Niederösterreichischen Kulturpreis ausgezeichnet wurde, freuen sich auf über 20 geplante Vorstellungen.

Sechs sagenumwobene Helden im Mittelpunkt

Dabei gastiert das Ensemble unter anderem am Samstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr am Leopold Figl Platz in Sitzenberg und am Mittwoch, 6. Juli, um 19 Uhr im Innenhof von Schloss Fels am Wagram. Dank zahlreicher Förderungen und Sponsoren ist die Teilnahme für das Publikum gratis.

Im Mittelpunkt des Stücks stehen sechs sagenumwobene Helden, in deren Tal ein Fantasy-Abenteuerland gebaut werden soll. Da beschließen sie, dass sie den Lebensraum, den sie so lieb gewonnen haben, nicht kampflos aufgeben wollen.

Wird es Ihnen gelingen, mit ihren bereits lange vergessenen Fähigkeiten, den Bürgermeister und die Investoren von der Unsinnigkeit Ihres Vorhabens zu überzeugen? Wird das Zaubertal erhalten bleiben, oder fällt es der Geldgier der Investoren zum Opfer?

Mit viel Humor begeben sich Ensemble und Publikum auf die Suche nach der niederösterreichischen Identität: Wie gehen wir mit dem Begriff Heimat um, den wir gemeinsam jeden Tag aufs Neue pflegen? Wie gehen wir mit unserem Natur- und Kulturerbe um? Wie entscheiden wir jeden Tag über unser Umfeld zwischen Wandel und Erhalt?

