Süße Sonntage mit Kadlec ab sofort nur mehr für Zuhause

Die Kaffee Konditorei Kadlec besteht schon seit 32 Jahren in Sieghartskirchen. Seitdem hatte der Traditionsbetrieb stets auch an Sonntagen geöffnet. Aber neue Entwicklungen benötigen neue Konzepte. Da in der Branche massiver Fachkräftemangel herrscht und nach vielen Versuchen die Suche nach Servicemitarbeiterinnen und -mitarbeitern fürs Wochenende gescheitert ist, könne das Service in der gewohnten Qualität am Sonntag nicht mehr angeboten werden, verlautbart Familie Kadlec.

„Weil wir aber gerade auch am Sonntag unsere Kundinnen und Kunden mit frischen Mehlspeisen, Frühstück und Eis verwöhnen möchten, musste ein neues Konzept her. Es war für uns ein langer Weg diese Entscheidung zu treffen, aber wir haben alle Für und Wider in vielen Gesprächen mit Familie, Mitarbeitern und Stammkunden abgewogen. Ab sofort bieten wir unsere Frühstücksspezialitäten, Mehlspeisen, Spezialtorten und unser Speiseeis an Sonntagen nur mehr zum Mitnehmen an. Ein Service in der Konditorei sowie im Schanigarten gibt es an Sonntagen nicht mehr“, berichtet Waltraud Kadlec.

Neue Produktentwicklung: die „Eispartybox“

Für alle, die gerade im Sommer an Sonntagen gerne die Kadlec-Eisbecher genossen haben, gibt es jetzt die Eispartybox zum Mitnehmen. Darin enthalten ist alles, was braucht, um zu Hause selbst Eisbecher zu kreieren, also neben dem Eis selbst auch Stanizel, Eiswaffeln, Servietten, Eislöffel, Papierbecher, „Stanizerl-Parkplätzen“, Saucen, Streusel, Toppings und Nüsse, und das alles nachhaltig verpackt. Außerdem werden gerade Rezeptkarten vorbereitet, die das „Nachbasteln“ der Eisbecher zu Hause einfacher gestalten sollen. Die Eispartybox ist ab 20. Mai online unter www.eispartybox.at und schon jetzt in der Konditorei Kadlec erhältlich. Weitere Verkaufsstandorte sollen folgen.

Mit großer Umstellung gegen Fachkräftemangel

„Wenn wir unseren gewohnten Service aufgrund von Fachkräftemangel nicht auf den Sitzplätzen in unserer Konditorei anbieten können, so wollen wir uns weiterentwickeln und damit die bestmögliche Kundenzufriedenheit erreichen“, sagt Unternehmerin Waltraud Kadlec. Der pensionierte Unternehmer Gottfried Kadlec ergänzt: „Ich habe schon vor einiger Zeit von sogenannten Ghost-Kitchens in den USA gelesen, in welchen nur mehr für Abholung und Zustellung gekocht wird. Dass auch wir als Konditorei nun diesen Schritt für einen Tag in der Woche wählen, ist auch für uns eine große Umstellung." Er bedanke sich schon jetzt bei Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis und ihre Unterstützung bei dem neuen Konzept.

Sonntagsabholungen sind übrigens von 8 bis 18 Uhr möglich, Vorbestellung unter Tel 02274/6910.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.