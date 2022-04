Gewalt-Prävention in der Pflege: Austausch ist notwendig

Werbung

Gewalt und Pflege passen eigentlich so gar nicht zusammen. Das eine richtet sich gegen den Menschen, das andere hilft ihm. Trotzdem kommt es zu Gewalt in der Pflege – seitens der Pflegebedürftigen und seitens der Pflegenden. Und das öfter, als man denkt.

Um sich mit diesem Thema von vielen unterschiedlichen Perspektiven aus zu beschäftigen, lud das Universitätsklinikum Tulln in Kooperation mit dem Landesklinikum Klosterneuburg zahlreiche Experten aus den verschiedensten Disziplinen zu einem zweitägigen Symposium.

Hybridveranstaltung: Reichweite bis nach Deutschland

Nach über zweijähriger Vorbereitung und pandemiebedingter zweimaliger Verschiebung war die Freude bei den Initiatorinnen und Initiatoren Viktoria Wentseis, Viola Hirschbeck und Herbert Huscsava groß.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich die Gelegenheit haben, uns über dieses wichtige Thema auszutauschen und ich finde es schön, dabei heute in so viele Gesichter blicken zu können“, begrüßte Viktoria Wentseis, Klinische und Gesundheitspsychologin und Leiterin der Opferschutzgruppe im Universitätsklinikum Tulln die 100 Teilnehmer im Atrium sowie die 60 Personen zu Hause vor dem Bildschirm – das Symposium wurde nämlich mit Unterstützung des Roten Kreuzes als Hybridveranstaltung ausgetragen und erzielte so eine Reichweite bis Deutschland.

„Das Thema Gewalt hat in Niederösterreich höchste Priorität. Sowohl körperliche als auch psychische Gewalt sind ernst zu nehmende Probleme und haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Das es leider immer wieder vorkommt, dass sich Gewalt gegen pflegebedürftige Personen, die Verletzlichsten und Schutzbedürftigsten in unserer Gesellschaft, richtet, können wir so nicht stehen lassen“, unterstreicht Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Wichtigkeit des Symposiums.

Nicht nur die besondere Rolle der Pflege in allen Settings, sei es im Krankenhaus, im Pflege- und Betreuungszentrum, in der Hauskrankenpflege oder im Rettungsdienst, wurde immer wieder betont. Besonders die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit aller Berufsgruppen zeigte sich in den Vorträgen.

Als gemeinsames Resümee bleibt das Bewusstsein über die Wichtigkeit des Themas, die Unverzichtbarkeit auf persönlichen Austausch und Vernetzung sowie der laute Ruf nach Aufmerksamkeit, öffentlicher Resonanz und mehr Ressourcen im sozialen Bereich.

hinschauenstattwegschauen.at

