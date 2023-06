Sechs Firmen an einem Standort in Judenau

Eine markante Glasfront und klare Formen kennzeichnen das Unternehmensgebäude, das Hagl Development in der Gewerbeparkstraße 8 in Judenau hochgezogen hat.

Das Investitionsvolumen betrug rund vier Millionen Euro. Eine stolze Summe, rentieren soll sie sich auch dadurch, dass in dem modernen Bau gleich ein ganzer Firmenverbund untergebracht wurde. „Das haben wir von Anfang an so geplant. Und dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde konnten wir hier wirklich genau nach unseren Vorstellungen bauen“, sagt Matthias Hagl der gemeinsam mit Bruder Stefan die Hagl Development GmbH führt. Die Partner im Verbund sind Build Bau & Projektentwicklung, Build Electronics, Ion Cycle, MZ Kfz-Meisterbetrieb und P.I.M. Bau.

Eingezogen ist man bereits um Weihnachten 2021 herum, zum Eröffnungfeiern kam man aber erst jetzt. Vorteil: Mit der Erfahrung von eineinhalb Jahren betont Hagl: „Der Verbund funktioniert. Wir planen langfristig gemeinsam und arbeiten auch in Projekten zusammen.“

Das freut auch Bürgermeister Georg Hagl: „Unser Betriebsgebiet gedeiht wirklich prächtig und das ist die Basis für Entwicklung in der Gemeinde.“